Mlada majka vraćala se kući iz duge smjene u lokalnoj bolnici, ne sluteći da će joj to biti poslednja noć u životu.

Izvor: Facebook/PrintScreen

Skoro četiri decenije, izbezumljenu porodicu Tereze Li Skalf mučila je ideja da njen ubica slobodno šeta među njima. Oktobra 27. 1986. godine mlada majka vraćala se kući iz duge smjene u lokalnoj bolnici. Morala je rano da ode u krevet kako bi sledećeg jutra bila svježa za posao. Ali Tereza ​​se nikada nije pojavila u svojoj smjeni. Ova 29-godišnjakinja je brutalno ubijena i osakaćena u svom domu u Lejlendu, na Floridi, a njena majka Beti pronašla je iskasapljeno teijlo. Policija je svirepi zločin opisala kao "se*sualno motivisan napad".

Izvor: Facebook/PrintScreen

Policija je saopštila da joj je vrat bio prerezan i da ima rane na rukama, što ukazuje na to da se branila. "Odsjekao joj je glavu skoro do kraja", rekao je šerif Džad, prenosi VFLA. Njen osmogodišnji sin Kreg je spavao je u kući svoje bake u noći kada se tragedija dogodila. Kada Tereza ​​ujutro nije svratila do mamine kuće da ga posjeti na putu do posla, Beti se zabrinula. Koristila je kreditnu karticu da kako bi ušla u Terezin stan, gdje je zatekla svoju ćerku brutalno ubijenu. U intervjuu za Herald-Tribune 2003. godine, Beti je rekla da je Tereza ​​imala veliko srce. "Bila je dobročinitelj. Uvijek je spašavala životinje lutalice i beskućnike", dodala je Terezina sestra Lin. "Bila je duboko brižna osoba. Bila je veoma slatka i veoma, veoma voljena".

Još 2003. godine rekla je da se nada da će ubica njene ćerke biti pronađen. Sada, 20 godina kasnije, njena želja se konačno ostvarila. U to vrijeme nije bilo osumnjičenih, ali su detektivi pronašli dva uzorka krvi na mjestu zločina. Dok je jedan od njih pripadao Terezi, drugi je pripadao nepoznatoj osobi. Međutim, u to vrijeme nije bilo DNK analize kakva danas postoji, a bez odgovarajuće tehnologije jednostavno nije bilo načina da se identifikuje njen ubica. Tokom 2000-ih, policija je mogla da uzorak krvi provuče kroz bazu podataka, ali nije bilo podudaranja.

Šerifova kancelarija se 2022. godine udružila sa Otramom, Inc., privatnom laboratorijom koja je specijalizovana za forenzičku genetsku genealogiju u istragama. Kompanija je analizirala uzorak krvi i uspjela je da "suzi obim" istrage kako bi pogledala "daleke rođake još uvijek nepoznatog osumnjičenog". Ti rođaci su intervjuisani i ubrzo su detektivi konačno imali osumnjičenog: Donalda Daglasa.Donald je bio komšija Tereze, a detektivi su ga čak intervjuisali 1986. godine u okviru rutinskog istraživanja komšiluka.

Ali prema policiji, "nije bilo dokaza koji bi ga povezivali sa ubistvom". Donald nije imao kriminalnu istoriju ni prije ni posle ubistva, pa kao rezultat toga, njegov DNK nikada nije stavljen u bazu podataka. U okviru istrage 2022. detektivi su dobili uzorak DNK od jednog od Donaldovih sinova. Nevjerovatno, jedan od genetskih testova je potvrdio da je krv pronađena na mjestu Terezinog ubistva Donaldova. Donald Daglas je umro je prirodnom smrću 2008. godine u 54. godini, a da nikada nije proveo ni dan u zatvoru zbog svog zločina. Imao je 33 godine kada je ubio Terezu.

BONUS VIDEO: