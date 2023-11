Mlada Brazilka, Ieli Alves (23) snimila je trenutak svoje smrti, tačnije trenutak kada ju je upucao njen dečko, a jeziva istina je otkrivena kada su provjerili njen telefon.

Izvor: društvene mreže

Ieli Alves (23) iz Brazila snimila je trenutak u kojem njen dečko Diego Fonseka (27) puca u nju. Osumnjičeni je nakon ubistva policiji rekao da je Ieli upucao muškarac na biciklu. Jeziva istina je otkrivena kada su provjerili njen telefon. U telefonu su našli snimak, koji je nastao u subotu, a na kojem se vidi kako Diego nišani Ieli, koja je došla kod njega da sa njim raskine.

Na snimku se čuje i kako se Ieli smije i govori: "Hajde dušo, uradi to". On je povukao obarač, nakon čega se snimak prekida. Diego je potom ranjenu Ieli odveo u bolnicu, gdje je i preminula od zadobijenih povreda. Policija je odmah došla u bolnicu gdje su saslušali Dijega, koji je tvrdio da su dvojica muškaraca na motociklu stala kraj njih, te da je jedan ispalio dva hica, koji su pogodili Ieli.

Inspektori su primijetili da daje oprečne informacije, zbog čega su ga priveli u stanicu, a kada su provjerili telefon ubijene djevojke, pronašli su snimak na kojem se vidi kako Diego puca u nju. Protiv Dijega je podignuta optužnica, a policija je pronašla pištolj kojim je počinio ubistvo. Pištolj je bacio nakon što je parkirao automobil ispred bolnice.

Majka ubijene djevojke kaže da ju je Diego tješio u bolnici i govorio kako će pronaći ubice. "On mi je javio da je u bolnici. Kada sam došla, zagrlio me je i rekao: 'Tašta, naći ću one koji su ovo uradili i platiće'", ispričala je Olesijan, majka ubijene djevojke. Ona je otkrila da su Ieli i Diego bili u vezi godinu i sedam mjeseci i da je njena ćerka željela da raskine.

Olesijana je takođe navela da joj je ćerka, par sati prije nego što je ubijena, rekla da će raskinuti sa Dijegom jer im više ne ide. Rekla je da je Ieli spremila obrok za svog dečka i dodala: "Mama, idem tamo i vraćam se uskoro". Tvrdi i da je Ieli prošle godine završila u bolnici nakon što ju je Diego napao. Tada su joj ušivali ruku. Kaže i da ju je 2022. godine pretukao kad je saznao da je pričala sa bivšim dečkom.

Izvor: društvene mreže

"Dogodilo se par puta, kada bi se svađali, da dođe kući modra. Znala sam da je to loše, pokušala sam da se umiješam, ali bilo je teško. Nije mi mnogo toga pričala...", rekla je majka.

Prijateljica ubijene je rekla da joj se Ieli požalila da joj je Diego prijetio i dodala da joj je savjetovala da ga prijavi policiji. Pokazala je poruku koju je prije mjesec dana poslala svojoj drugarici, a u kojoj piše: "Ako ti prijeti i povređuje te, prijavi ga i potraži zaštitu. Ovako se događaju femicidi. Niko ne vjeruje da je neko sposoban da nešto uradi, dok na kraju ne završi mrtav".