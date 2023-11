Na svjetskim tržištima cijene nafte pale su i prošle sedmice, druge zaredom, jer snabdijevanje s Bliskog istoka nije narušeno, a potražnja bi mogla pasti zbog slabosti najvećih svjetskih ekonomija.

Izvor: Profimedia

Na londonskom tržištu cijena barela je prošle sedmice pala 6,2 odsto na 84,9 USD, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio 5,9 odsto na 80,5 USD, prenosi SEEbiz, piše RTCG.

Iako zaoštren, sukob između palestinske organizacije Hamas i Izraela zasad nije narušio snabdijevanje naftom s Bliskog istoka.

"Tržište nafte pomno će pratiti hoće li se pojaviti nagovještaji eskalacije napetosti na Bliskom istoku, posebno na libanskoj granici, s obzirom na učestale napade Hezbolaha", rekla je Fiona Cincotta iz City Indexa.

Ako se sukob proširi u toj regiji, snabdijevanje naftom moglo bi biti narušeno. To, međutim, zasad nije slučaj.

"Tržištu je taj sukob trenutno u drugom planu, jer nije značajnije uticao ni ni na potražnju ni na narušavanje snabdijevanja", kazao je John Kilduff, partner u kompaniji Again Capital, prenosi RTCG.

U fokusu trgovaca prošle sedmice bila je monetarna politika. Nakon agresivnog povećanja kamata u posljednjih godinu i po dana, američka centralna banka Fed, kao i britanska ostavile su prošle sedmice kamate nepromijenjene.

S obzirom na to da inflacija u zemljama zapada postepeno popušta, na tržištima je prevladala teza da je ciklus povećanja kamata završen. To je polovinom sedmice podržalo rast cijena nafte, ali su one kasnije pale zbog niza podataka koji su pokazali da se rast najvećih svjetskih ekonomija usporava, što će oslabiti potražnju za "crnim zlatom".

Tako je izvještaj, objavljen u petak, pokazao da je zapošljavanje u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) u oktobru posustalo, dok su plae porasle slabije nego u septembru, što najavljuje slabljenje potražnje.

To najavljuju i podaci koji ukazuju na usporavanje rasta ekonomije eurozone, piše portal RTCG.

Trgovce je zabrinuo i neočekivani pad aktivnosti u kineskoj industriji u oktobru. Niz drugih podataka pokazao je da kineska ekonomija, najveći svjetski uvoznik nafte, raste sporije nego što se procjenjivalo. Nakon prošlosedmičnog pada na londonskom tržištu cijena barela je sada u minusu u odnosu na početak godine oko jedan odsto, dok je na američkom i dalje u plusu, 0,3 odsto.