Govor šefa Hezbolaha, navodno je unaprijed snimljen, a on nije viđeđn u javnosti od 2011. godine.

Izvor: YouTube/Sky News/Screenshot

Šef Hezbolaha Hasan Nasralah održao je danas popodne dugo očekivani govor. To je njegovo prvo javno obraćanje otkako je 7. oktobra izbio rat na Bliskom istoku. Nije poznato gde Nasralah trenutno živi, ali hiljade ljudi pozvano je na miting u školskom dvorištu u zapadnom Bejrutu kako bi čuli Nasralahove primedbe, iako govor šefa Hezbolaha nije prenošen uživo, već je prethodno snimljen.

Naime, kako ističe dopisnik Skaj njuza Džon Sparks, ovaj lider se nije pojavljivao u javnosti od 2011. godine.

"Rijetko se viđa u javnosti, vjerovatno iz bezbjednosnih razloga zbog straha od atentata. On se predstavlja kao vođa svih muslimana, i šiita i sunita, a palestinska stvar za njega je od presudnog značaja", kaže Sparks.

Nasralah je svoj govor započeo odavanjem počasti libanskim i palestinskim mučenicima poginulim u sukobu.

"Braćo i sestre, mir s vama. Danas se sjećamo onih koji su uzori Hezbolaha", počeo je svoj govor Nasralah.

On je dodao da se bitka za napad na Izrael proširila na više frontova. Lider Hezbolaha je napad Hamasa opisao kao "veliki" i "sveti" i dodao da su ga "100 odsto izveli Palestinci".

"Ova operacija je sjajna, ova sveta operacija je bila sto posto palestinska i izveli su je Palestinci. Ta operacija nije imala negativnu stranu i nisu mogli drugačije", dodaje on.

On tvrdi da je napad Hamasa razotkrio krhkost i potpunu slabost Izraela.

"On je krhkiji od paukove mreže, rekao je on i naglasio da će ovaj napad Hamasa imati trajne posljedice. "Ova čuvena operacija izazvala je bezbjjednosni zemljotres: vojni, politički, diplomatski, čak i psihološki. To će imati duboke posljedice", kaže Nasralah.

Hezbolah, moćna vojna militantna grupa koju podržava Iran, razmenjuje vatru sa snagama Tel Aviva duž libansko-izraelske granice u najsmrtonosnijoj eskalaciji sukoba od kada je ušao u rat protiv Izraela 2006. godine.

Nasralah je zahvalio grupama u Jemenu i Iraku, pripadnicima takozvane "Osovine otpora“. Reč je o iračkim šiitskim milicijama koje su u sukobu sa američkim snagama u Siriji i Iraku i o jemenskim Hutima, koji su se uključili u sukob napavši bespilotne letjelice na Izrael.