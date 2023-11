Izraelska vojska je u srijedu pokazala članovima Kneseta, izraelskog parlamenta, 45-minutni snimak pogroma 7. oktobra koji su izvršili teroristi Hamasa i civili u Gazi nad izraelskim stanovništvom.

Izraelska vojska je prikazala snimak koji je do sada bio sakriven od javnosti jer je bio previše brutalan. Bile su to slike koje čak ni izraelski članovi parlamenta više nisu mogli da podnesu da gledaju. I to uprkos činjenici da su nedeljama gledali snimke masakra, čitali izvještaje i razgovarali sa preživjelima, piše Bild. Izraelska vojska je u srijedu pokazala članovima Kneseta, izraelskog parlamenta, 45-minutni snimak pogroma 7. oktobra koji su izvršili teroristi Hamasa i civili u Gazi nad izraelskim stanovništvom.