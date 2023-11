Izraelske odbrambene snage, kako je zvanični naziv vojske te zemlje, objavile su snimak Mosaba Hasana Jusefa, sina Hamasovog osnivača Šeika Hasana Jusefa.

Izvor: Kurir, x/screenshot

- Rođen i odgajan da obavlja užase Hamasa. Nakon godina koje je proveo unutar njega, pobegao je i preživeo da ispriča (šta je preživeo). Pogledajte Mosaba Hasana Jusefa, sina jednog od Hamasovih vođa osnivača, kako govori istinu o Hamasu - piše u postu IDF koji prati video snimak objavljen na društvenoj mreži X (bivši Tviter).

Kako je Kurir ranije pisao, mlađi Jusef (45), kojeg se otac odrekao, tokom boravka u zatvoru promenio je stranu i od 1997. do 2007, punih deset godina, radio je za izraelsku tajnu službu Šin Bet, zaduženu za unutrašnju bezbednost.

Informacije koje je Jusef odavao bile su toliko važne i spasile su toliko života da su ga šefovi iz Šin Beta prozvali "Zeleni princ", zbog odnosa koji je imao s osnivačem Hamasa i boje zastave islamističkog pokreta.

On je kasnije promenio veru, postao hrišćanin i prebegao u Ameriku gde je dobio politički azil, a četiri godine kasnije postao je državljanin SAD.

Na početku snimka koji je objavio IDF Zeleni princ" kaže da je "narod Pojasa Gaze isuviše dugo živeo pod represijom".

- Morali su da istrpe opsadu, morali su da istrpe nasilje, mnogo ratova i to zbog Hamasove želje za moći i Hamosovih političkih ambicija - poručio je Jusef.

Potom je prikazana njegova druga izjava u kojoj tvrdi da "Hamas započinje rat na svakih nekoliko godina, kada god im je potreban novac".

Tu se onda podseća na sukobe Hamasa i Izraela od 1987. do 1993, kao i od 2000. do 2005. i one novije.

- Oni prolivaju krv dece. To je njihova igra - poručuje Jusef.

On tu pominje i slučaj iz aktulenog rata u kojem je Hamas za palestinsku raketu koja je krenula sa putanje i pogodila bolnicu u Pojasu Gaze, sa stotinama izbeglica koje su se tu krile, tvrdio da je krivac Izrael.

- O čemu mi to pričamo? Izrael je demokratija, Izrael je odgovoran, Izrael nije žedan palestinske krvi - kaže Jusef.

"Zeleni princ" potom navodi da su "palestinsku decu i palestinsko društvo kidnapovali ti kriminalci", misleći na Hamas.

- I svako ko stane na njihovu stranu, učestvuje u njihovim zločinima - smatra Jusef.On kasnije u klipu, u kojem su prikazani snimci napada hamasovaca n ajugu Izraela 7. oktobra, poručuje da "nažalost, sada Hamas Izralelu i slobodnom svetu nije ostavio drugog izbora osim da se bore protiv njega i okončaju njegovo nasilje".

- Mnogo civila gine, ja to znam. Njihova krv je samo i jedino na rukama Hamasa - zaključuje "Zeleni princ".