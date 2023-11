Pojavili se grafiti sa Davidovim zvijezdama u Parizu.

Izvor: Profimedia/AFP

U okolini Pariza poslednjih dana su se pojavili grafiti sa Davidovim zvijezdama, u jeku antisemitskih incidenata za koje francuski politički lideri kažu da ih "podsjećaju na tridesete godine prošlog vijeka". Oko 60 Davidovih zvijezda nacrtano je u ponedeljak uveče na zidovima kuća u 14. pariškom okrugu, prenio je BBC, koji navodi da se Francuska bori sa naglim porastom antisemitskih incidenata.

Više od 850 takvih incidenata prijavljeno je u Francuskoj otkako je Hamas napao Izrael 7. oktobra, rekao je ministar unutrašnjih poslova Gerald Darmanin. Vlasti Pariza najavile su da će pokrenuti istragu zbog oštećenja imovine sa rasističkim namjerama.

"Plačem, jer ponovo vidim mržnju kojoj smo bili izloženi kada sam bio dijete", rekao je za BFM TV stanar jedne od zgrada na kojima su osvanule Davidove zvijezde. On je dodao da to ne može da razumije. Uprava 14. okruga je u saopštenju napisala da događaji "podsećaju na one iz 1930-ih... koji su doveli do istrebljenja miliona Jevreja".

Emanuel Gregoar, zamjenik gradonačelnika Pariza Ane Idalgo, rekao je da će zvijezde biti uklonjene i da će pokrenuti istragu. "Antisemitizam nastavlja da ubija", rekao je Gregoar i dodao da "nikada neće odustati od borbe".

Politički lideri, uključujući predsjednika Emanuela Makrona, upozorili su na rizik od "uvoza" napetosti izazvanih ratom Izrael-Hamas u Francusku. Skoro 400 ljudi uhapšeno je ovog mjeseca zbog antisemitskog govora mržnje, izjavio je u nedelju ministar pravde Erik Dupon-Moreti.

