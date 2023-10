Poznati kanadski doktor oglasio se.

Izvor: X/Bangladesh News 24/Screenshot/YouTube/Dr Gabor Mate

Mađarsko-kanadski doktor Gabor Mate, autor niza knjiga o uticajima traume i svetski poznati psihoterapeut oglasio se o ratu na Bliskom istoku, koji je ponovo eskalirao nakon terorističkog napada pripadnika Hamasa na civile na jednom muzičkom festivalu u Izraelu.

Mate se vratio u Kanadu nakon turneje po području bivše Jugoslavije, gde je boravio na poziv Fondacije Novak Đoković, a u razgovoru sa ćerkom, koji je objavio na društvenim mrežama, govorio je o aktuelnom sukobu koji prati ceo svet i u kojem strada ogroman broj ljudi.

"Pre svega, ova tema mi je najbliža srcu i bila je to decenijama i takav je osećaj mnogima. Skoro je nemoguće pričati o tome bez emocija, bez obzira na čijoj ste strani, jer ima toliko istorije, bola i toliko traume, da nam je teško da se samo racionalnim delom svojih umova uključimo u to, kad nas emocije nadjačaju. U okolnostima tako razarajućih događaja, ovo je veoma težak razgovor", rekao je Gabor Mate.

Upitan da komentariše teroristički akt koji se dogodio 7. oktobra, kada su pripadnici Hamasa napali civile na jednom muzičkom festivalu i načinili niz zločina, Mate je odgovorio: "Sedmi oktobar je bio zverstvo prema svakoj definiciji, kao i tragedija za one koji su pretrpeli. Ljudi su ubijani, civili su odvođeni kao taoci... Njihovi rođaci, zemljaci, Izraelci i mnogi širom sveta nisu to mogli da dožive drugačije nego kao napad, koji je bio istorijsko podsećanje na druge napade koje su Jevreji doživeli kroz istoriju. U tom svetlu su mnogi ljudi doživeli i tumačili to što se dogodilo. To je potpuno razumljivo i sa te tačke gledišta moguće je do kraja shvatiti bol, strah, bes, čak i želju za osvetom sa emocionalne strane"

On je u toku intervjua čitao reči za koje je naveo da ih je u izveštaju o ratu napisala poznata izraelska novinarka. "Teško je setiti se u ovakvim vremenima da postoji i druga strana, da i drugi ljudi imaju svoja iskustva, zasnovana na njihovoj sopstvenoj istoriji i na onome što su oni doživeli. Niko to nije bolje opisao od izraelske novinarke Amire Has, koja 30 godina izveštava sa Zapadne obale. Posle 7. oktobra, ona je rekla, citiram, 'Izraelci su prošli kroz ono što su Palestinci doživljavali decenijama i što i dalje doživljavaju - vojne upade, smrt, surovost, ubijanje dece, gomilanje tela kraj puta, opsadu, strah za voljene, zatočeništvo i veliko poniženje'"

"Dakle, istorija nije počela 7. oktobra i ništa što ću ovde izgovoriti ili što ću ikad reći neće pravdati ono što se dogodilo, jer to nije moguće opravdati i ne poznajem nikoga ko kaže da jeste. Ali istovremeno, ako je naša namera da idemo napred, da stvorimo osnov za mir, moramo biti u stanju da shvatimo ono što je doživeo 'onaj drugi'. A iskustvo drugih u poslednjih 80 godina je prosta istorijska činjenica. To iskustvo su masovna ubistva, desetine hiljada Palestinaca bile su ubijane, hiljade dece su ubijane i to traje od 1947, 1948. godine, kada su ljudi isterani sa svoje zemlje i bili okupirani", dodao je Mate.

On je rekao da je prošle godine boravio u tom delu sveta i da je razgovarao sa Palestinkama, koje su bile zatvorene u Izraelu. "Da, postoji 220 izraelskih talaca, za kojima možemo samo da žalimo i da se molimo za njihovu bezbednost. Hiljade Palestinaca zadržano je kao taoci u izraelskim zatvorima i tamo su mučeni - profesionalno su mučeni. Prošle godine bio sam na okupiranoj teritoriji, radio sam sa ženama koje su bile mučene u izraelskim zatvorima. I bez ulaska u dugačku istoriju, samo ću vam reći da moramo da se zapitamo - šta je nahranilo takvu mržnju i takvu želju za osvetom prema ljudima koji su izašli iz Gaze? A Gaza je nazvana najvećim koncentracionim logorom na svetu od strane izraelskog sociologa Baruha Kimerlinga".

Mate je rekao da ne želi da pravda jeziv napad i niz zločina počinjenih 7. oktobra, već da samo apeluje da se sagleda i ono šta se događalo pre toga. "Staću ovde i reći ću da ne želim da idem dalje u istoriju, uradio sam to u nekoliko intervjua koji će uskoro biti 'online'... U međuvremenu, ljudi moraju da shvate da nije sve počelo 7. oktobra, koliko god da su strašni ti događaji - i ponavljam, ništa što kažem ih ne opravdava. Ti ljudi koji su počinili zverstva 7. oktobra rođeni su i odrasli u najvećem koncentracionom logoru na svetu gde su iznova masakrirani"