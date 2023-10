Umro je zloglasni mafijaš iz porodice Bonano.

Izvor: Profimedia/Getty Images

Zloglasni mafijaš, član kriminalne porodice Bonano, koji je bio povezan sa pljačkom Lufthanze na aerodromu JFK prikazanom u filmu "Dobri momci" (Good Fellas), umro je tri godine nakon što je pušten iz zatvora iz zdravstvenih razloga. Vinsent Asaro (86), bio je deo mafijaša optuženih da su ukrali skoro 6 miliona dolara u pljački aerodroma 1978. godine. Pobedio je rap 2015. godine - samo da bi bio u zatvoru zbog nepovezane osude za podmetanje požara na putu.

Godine 2020. bolesnom mafijašu, koji je doživeo moždani udar iza rešetaka, odobreno je saosećajno puštanje na slobodu zbog straha da je osetljiv na koronavirus. Asaro je umro u subotu, prema izveštajima i izvorima.

Bivši mafijaš rođen je u Ozon parku 1937. Pratio je svog oca i ujaka u poslu organizovanog kriminala i uzdigao se u redove porodice Bonano da bi postao glavni do sredine 1970-ih. Bio je deo ekipe koja je izvela krađu Lufthanze koju je organizovao Džejms 'Džimi Džent' Berk, saradnik porodice Lučeze, koga je tumačio Robert DeNiro u 'Dobrim momcima'.

Dana 11. decembra 1978, banda je upala u hangar Lufthanze na aerodromu Kvins i pobegla sa desetinama kutija koje su bile pune keša i nakitom vrednim preko 6 miliona dolara u to vreme. "Napunili smo 50 kutija", svedočio je na suđenju 2015. mafijaški prestupnik Gaspare Valenti, Asarov rođak.

"I sve smo utovarili u kombi", svedočio je Gaspar. "Bila je to euforija. Mislili smo da ima 2 miliona dolara u gotovini, a bilo je 6 miliona dolara. Bez zlata." Uprkos svedočenju njegovog rođaka protiv njega, porota u Bruklinu oslobodila je Asara za njegovu navodnu ulogu u pljački i nepovezanom ubistvu mafijaškog saradnika Pola Katza 1969. godine.

Odmor nije trajao - Asaro je uhapšen 2017. godine. Mafijaš je poslao ekipu svojih poslušnika, uključujući unuka bivšeg šefa kriminala iz Gambina Džona, da zapale automobil vozača koji ga je presekao na semaforu 1. aprila 2012.

"Sredio sam da se neko pobrine za to i to je učinjeno", rekao je Asaro sudiji. Asaro je priznao krivicu i osuđen je na osam godina zatvora do prevremenog puštanja na slobodu 2020. godine. Tačan uzrok Asarove je još uvek neobjavljen. Prema rečima njegove porodice, Asarova sahrana biće održana u petak u katoličkoj crkvi Svete Jelene u Kvinsu.