Jezivo ubistvo otkrila je majka mladića, kojeg je prethodnog dana djevojka raskomadala i njegove dijelove tijela sakrila u podrumu kuće njegove majke.

Šeda Tiriona (24), američkog državljanina, ubila je Tejlor Šabiznis, njegova djevojka, nakon što su se drogirali i stupili u intimni odnos. Ono što ovom ubistvu daje dodatnu jezivu notu je brutalnost njegove djevojke, koja je nakon što je usmrtila Šeda njegovo tijelo isjekla na komade.

Tog 21. februara 2022. godine, Tejlor je došla ispred kuće svog dječka, gdje je on stanovao sa majkom - Tarom Pakanič. Njegovoj majci to nije bilo čudno, imajući u vidu to da se par već neko vrijeme viđao. Mladi su ušli u njen auto i uputili se ka njenom stanu, gdje su po dolasku zapalili džoint, što je im je i bila navika. Kako je u tom trenutku u Tejlorinom stanu bio njihov prijatelj, sačekali su da on ode i uzeli metamfetamin, sintetičku drogu. No, kao da im to nije bilo dovoljno, u hemijski koktel su dodali i jake antidepresive. Kada ih je dijelimično pustio uticaj droge, odlučili su da se vrate u kuću Šedove majke. Sišli su u podrum i započeli seksualni odnos. Kako je na kasnijem ispitivanju priznala njegova djevojka, njih dvoje su bili ekstremni i voljeli su da guše jedno drugo do granica nesvijesti, pri čemu su koristili lance.

Tog kobnog popodneva, Tejlor je toliko jako stiskala Šedov vrat zbog čega je mladić počeo da iskašljava krv, no kako je njen pomućen um nije zaustavio ona je nastavila da zateže lance sve dok se mladić nije ugušio. Šabiznis je zatim nastavila da obavlja oralni seks i koristi seksualne igračke na tijelu umrlog Šeda nekoliko sati nakon toga. Sledećeg jutra je raskomadala njegovo tijelo noževima koje je pronašla u kući njegove majke.

Prvo ga je odvukla na krevet i tu mu je odsjekla glavu, krv je sakupljala u kofama i prosipala je u odliv za vodu, koji se nalazio u podrumu. Glavu je sakrila u kantu, a potom je odsjekla polni organ mladića i upakovala ga u kesu. Ostale dijelove tijela je složila kako u kese, tako i kartonske kutije, koje je pronalazila usput. Nakon dva dana 23. februara, najjeziviju scenu u svom životu doživjela je majka mladića, kada je u podrumu pronašla sinovljevu glavu u kofi, preko koje je bio bačen peškir. nesrećna i užasnuta žena je potom pozvala policiju, koja je naknadnim uviđajem u podrumu pronašla i ostale dijelove tijela ubijenog mladića.

Njegov torzo je otkriven u torbi sa raskomadanom nogom u njoj. Nakon što je policija otišla kod njegove djevojke, kao prve osumnjičene, s obzirom na to da je ubijeni mladić poslednji put viđen sa njom zatekli su je u njenom kombiju, u krvavoj odjeći. Po prstima je imala posjekotine, a nekoliko njih je bilo i iznad šake. Policajcima je tada rekla da se samopovređivala, no kada su oni pretresli njen auto u njemu su pronašli drugu nogu ubijenog momka.

Ona je odmah uhapšena i naknadno optužena za ubistvo, sakaćenje leša i seksualni napad trećeg stepena 1. marta. Interesantno je to da je Šabiznis već imala dosije i da je nosila nanogvicu zbog ometanja policije u drugoj istrazi.

Njen advokat je pokušao da je spasi zatvora navodeći da je u tom trenutku bila neuračunljiva, ali forenzički psiholog Dajana Liton je navela da je Šabiznis rekla da je "imala nešto sa Džefrijem Damerom prije godinu dana". To je potkrijepila činjenicama da je ubica bila opsednuta likom serijskog ubice i u svom telefonu je čuvala njegove slike i opsesivno pratila sve vijesti o njemu.

Dana 26. jula, porota je osudila Šabiznis za prvostepeno namjerno ubistvo, sakaćenje leša i seksualni napad trećeg stepena. Dana 26. septembra - Šabizis je osuđena na doživotni zatvor bez mogućnosti uslovnog otpusta. Tirionov otac joj je oprostio rekavši: "Vjerujem da svi donose loše izbore, možda ne u ovim razmjerama. Nije dobro mrzeti te. Znam da imaš srce, imaš um".

