Izrael spada u jednu od najjačih vojska na svetu, dok je Hamas u poslednjim godinama unapredio svoje ofanzivne sposobnosti.

Izvor: Profimedia

Stručnjaci smatraju da ne mogu da se porede Hamas i izraelska vojska, jer iako su borci Hamasa poslednjih godina razvili svoje ofanzivne sposobnosti, protivnik im je daleko moćnija izraelska armija. Samo tokom prvog dana sukoba Hamasa i Izraela iz Gaze je poletelo više od 3.000 raketa. Te rakete sklapaju se u tunelima i podrumima Gaze i nisu toliko precizne i pouzdane, piše Igor Topalović, "RTS".

Na drugoj strani, obarao ih je dobro poznati sistem PVO “Gvozdena kupola”. Taj i druge izraelske sisteme Džon Kapelo je dobro upoznao dok je u Izraelu služio od 2010. do 2016. kao američki vazduhoplovni ataše.

“Izrael je veoma zabrinut za to kako će se odbraniti od serije raketnih napada kako iz Gaze tako i potencijalne pretnje raketama dugog dometa iz Irana. 'Gvozdena kupola' je veoma sposoban sistem, ali kao i svaka tehnologija postoje ograničenja. Taj sistem brani određeni prostor. Ako rakete nisu pretnja za taj prostor onda ih ne presreće. Pročitao sam da je ispaljeno od dve i po do pet hiljada raketa za veoma kratko vreme. Iako je sistem uspešno presreo mnoge od njih, bio je preopterećen”, naveo je Kapelo.

Izrael naviknut na raketne napade, ovoga puta uhvaćen je na spavanju. Velika grupa Hamasovih boraca upala je u zoru 7. oktobra, slično kao pre pola veka kada je počeo Jomkipurski rat. Po obimu napada teško da se može napraviti paralela, a vojni analitičar Aleksandar Radić smatra da "Izrael nije ugrožen, nego da je ponižen".

“Jomkipurskim rat pre pedeset godina je bio smrtna opasnost za Izrael, jer su na tu državu navalile nadmoćne snage, na papiru nadmoćne. Sile koje su u to vreme imale više tenkova, više vojnika, vrlo impresivna snaga Egipta i Sirije. Ali napad iz sektora Gaze, druga priča, jer je reč o dejstvima koja imaju ograničan karakter, država Izraela nije ugrožena, ona je ponižena. U pravljenju paralele možemo da pričamo o tome da je i 6. oktobra 1973. i 7. oktobra ove godine izraelska obaveštajna služba omanula.

Niko ozbiljan neće dovesti pitanje mogućnosti izraelske vojske, ali Hamas je pronašao slabu tačku. Izraelci su se opustili, dozvolili su da budu obaveštajno iznenađeni i, ono što je jako važno, izraelska vojska nije očekivala napad. Nije to nešto što će izazvati katastrofalne posledice izraelskoj vojsci, ali naravno desetine pobijenih vojnika, zatim nivo poniženja do koga je došlo, strah koji je sada stvoren, verovatno će dovesti do radikalnog odgovora Izraela. I sad ćemo opet biti u situaciji da pratimo jedan školski primer asimetričnog sukoba. Visoka tehnologija kojom raspolože izraelska vojska spram ljudskog faktora kojim raspolaže Hamas”, istakao je Radić.

Hamas ima nekoliko hiljada boraca, Izrael za 48 sati mobilisao 300.000 vojnika

Razlog za to je činjenica da su vojne efektive izraelske vojske i Hamasa neuporedivi. Palestinska organizacija broji tek nekoliko hiljada boraca, dok je Izrael za samo 48 sati mobilisao 300.000 vojnika.

“Hamas je razvio neviđene sposobnosti koje nismo videli u prošlosti. Tehnologiju dronova, upotrebu tunela, što smo znali, ali i logističke sposobnosti za koje nismo verovali da imaju – a to je sposobnost komunikacije i čuvanje stvari u tajnosti. To je bio napredak bez presedana u tehnologijama i mogućnostima, ali pitanje je za šta su koristili ta napredovanja. Vidimo da je to bilo prilično varvarski. Ipak, Izraelci se jasno prilagođavaju i rešiće ovo”, smatra Kapelo.

Po količini vojske koja se grupiše oko Pojasa Gaze dugog 41 kilometar, mnogi stručnjaci procenjuju da je ulazak izraelskih trupa u taj prostor veoma moguć. Ima više mesta iza "Gvozdenog zida" gde Izrael može da uđe na teritoriju Pojasa Gaze.

