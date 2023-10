Robert Fico izjavio je da Slovačka ima veće probleme od pomoći Ukrajini.

Robert Fico, čija je stranka SMER-SSD pobjedila na jučerašnjim parlamentarnim izborima u Slovačkoj, rekao je da ta zemlja ima veće probleme od "pomoći Ukrajini" i da će učiniti sve što može da započne mirovne pregovore, i dodao je da je njegov stav nepromijenjen.

"Smatramo da je Ukrajina ogromna tragedija za sve. Ako SMER dobije mandat za formiranje nove vlade učinićemo sve što možemo da što prije organizujemo mirovne pregovore", rekao je bivši slovački premijer na konferenciji.

Robert Fico, koji je tri puta bio premijer, zalagao se tokom kampanje da se prekine vojna pomoć Ukrajini. Danas je naglasio da je spreman da pomogne Ukrajini u humanitarnim pitanjima ili rekonstrukciji, ali da je stav o oružju poznat i nepromijenjen.

On je rekao i da se pravac spoljne politike Slovačke neće mijenjati, ali da to ne znači da "ne možemo biti kritični prema nekim pitanjima". On je rekao da će sačekati da mu predsjednik da mandat za formiranje nove vlade, ocjenivši da bi koalicioni pregovori mogli da traju najmanje dvije nedelje.

Njegova stranka dobila je 23 odsto glasova, ispred Progresivne Slovačke sa 18 odsto.

