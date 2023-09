Beograđanka Marija Čolić je u italijanskom hotelu "Omnia" u mjestu Noventa di Piave blizu Trsta opljačkana 20. avgusta kada je došla da prenoći sa drugaricom.

Beograđanka Marija Čolić je bila sa drugaricom u hotelu "Omnia" u mjestu Noventa di Piave blizu Trsta 20. avgusta i tada je ostala bez "prebijene pare" jer je opljačkana! Za "Kurir" je ispričala detaljno šta se dogodilo.

"Stigle smo uveče, prespavale i ujutru sišle na doručak. To je trajalo pola sata. Vratile smo se u sobu koja je uredno bila zaključana. Ušla sam unutra i sve je djelovalo isto, samo sam primjetila da mi je ranac pao na pod. Pomislila sam da sam da sam ga možda nestabilno ostavila i nisam obratila pažnju jer se vidjelo da je jedan od dva novčanika koja sam ponijela unutra. Kada sam sišla na recepciju da platim, primjetila sam da drugog novčanika sa novcem i karticama nema. U jednom su bile kartice, a u drugom pasoš i novac. Ovog sa karticama nema, dok je iz drugog samo izvučen novac. Tu je bila i koverta sa dinarima koje takođe nije bilo. Dakle, za tih pola sata koliko smo bile na doručku neko je ušao u sobu pogledao, uzeo šta mu treba i otišao. Očigledno je i da je imao karticu od sobe", rekla je Marija i dodala da je odmah blokirala kartice.

Potom se obratila osoblju hotela. Menadžer hotela im je rekao da će doći da pogleda kamere i da će da rješi situaciju.

"Kada smo osoblju hotela prijavili šta se desilo, rečeno nam je da menadžer mora da dođe da pogleda kamere i da će on to rješiti. Međutim, nama se on uopšte nije obratio već je bio na liniji sa recepcionarima. Na kraju je poslao ženu iz kuhinje da nam kaže da moramo same da odemo u policiju. Tako smo i uradile. Tamo su nam dali papir da popunimo gdje sam na engleskom napisala šta se desilo i koliko novca je bilo. Uzeli su moju izjavu, prekucali na italijanskom i nastavili da rade svoje. Zbog komplikacija smo ostale u hotelu cijelog dana, otkazale smo sve zakazano u nadi da će se situacija ipak rješiti, ali nije", kazala je Marija.

U jednom trenutku je do njih došla i vlasnica hotela koja je izjavila da "oni nemaju ništa sa tim". Ona se potom obratila srpskom konzulatu u Trstu.

"Osjetila sam se kao žrtva koju tada niko ne vidi. Obratila sam se i srpskom konzulatu u Trstu odakle su mi javili da su poslali upit policiji, ali da nisu dobili nikakvu informaciju do danas. Obratila sam se i italijanskom ministarstvu turizma i zamolila ih da sprovedu inspekcije jer sam kasnije uvidjela da je veliki broj turista imao takvo iskustvo sa istim hotelom. Iz ministarstva su mi rekli da se obratim nadležnim organima odnosno policiji", navodi ona.

Marija je rekla da je u tom hotelu bila više puta i da je najviše gostiju upravo iz Srbije. Noventa di Pjave je mjesto koje je poznato po šoping-centrima sa poznatim svijetskim i italijanskim brendovima.

"Sada imam strah da odem bilo gdje jer se plašim da isto to može da mi se ponovi da neko može da upadne gdje hoće i kako hoće. Ako se ovo desilo meni ne želim da se desi i nekom mom sugrađaninu. Kada sam listala recenzije našla sam nekoliko njih koji su napisali da su opljačkani po istom principu baš za vrijeme doručka. Najveće razočarenje je bilo kada sam od menadžera hotela dobila odgovor da isto to može da mi se desi i u stanu", zaključuje svoju bolnu ispovijest Marija Čolić.

