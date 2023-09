Policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Centar“, Odjeljenja bezbjednosti Podgorica lišili su slobodetri osobe osumnjičene za krivična djela iz oblasti imovinskog kriminaliteta.

Uhapšen je osumnjičeni za krivično djelo razbojništvo. U naselju Zelenika je 31. avgusta oko 06.00 časova od oštećene, dok se nalazila ispred svoje porodične kuće, čekala taksi vozilo i u ruci držala torbu sa cigaretama u vrijednosti od oko 200 eura, lice S.P. (22) zajedno sa još jednim nepoznatim licem, uz prijetnju oštrim predmetom, a zatim joj zadajući udarac u predjelu glave, otuđio torbu sa cigaretama. Za to vrijeme je gore pomenuto nepoznato lice koje se nalazilo u društvu sa S.P., a koje je na glavi nosilo fantomku, zadao udarac vozaču taksi vozila kako bi ga na taj način spriječio da pomogne oštećenoj.

Oba osumnjičena lica su se nakon toga vozilom kojim su i došla, udaljila u nepoznatom pravcu. S.P. je lišen slobode.

Nadalje, uhapšen je S.O. (48) iz Nikšića koji se tereti za krivično djelo krađa. On je to djelo izvršio, kako se sumnja, na način što je 17. avgusta od jednog lica otuđio mobilni telefon.

Zatim, uhapšen je i V.Ž. (35) koji se sumnjiči za krivično djelo iznuda putem pomaganja koje je izvršio na štetu jednog lica iz Podgorice u vremenskom periodu od 29. avgusta do 1. septembra. On oštećenog i njegovu porodicu u više navrata u pomenuotm periodu kontaktirao radi potraživanja koje treće lice ima prema oštećenom.