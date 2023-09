Stručnjake zabrinjava jedna stvar vezana za zemljotres u Maroku.

Zemljotres koji je pogodio 8. septembra Maroko odnio je više od 2.000 života. Isto toliko ljudi je povrijeđeno, a oko 1.400 njih se nalazi u teškom stanju.

Zemljotres je bio jačine 6,8 stepeni Rihtera i pogodio je Marakeš. Za njim je usledio još jedan potres jačine 4,9 Rihtera. Meteorolog Ivan Ristić je naveo da je jačina potresa neočekivana za taj dio svijeta jer se Maroko nalazi na zelenom pojasu seizmološke karte, što posebno zabrinjava stručnjake.

"U ovom regionu nema sudaranja ploča. Ovo je baš iznenađenje za sve, jer je Maroko u tom zelenom pojasu kada je opasnost od zemljotresa u pitanju. I zemljotres koji je bio u Turskoj i Siriji, bio je u zelenom pojasu. Imamo veoma jake zemljotrese u regionima gdje se to ne može naslutiti. Imam teoriju o tajnoj vezi između klime, vulkana i zemljotresa, gdje mnogo više te geotermalne energije dolazi do površine zemlje, i ona izaziva zemljotrese, vulkane i utiče na to da imamo sve topliju klimu. Trenutno se nalazimo u maksimumu tih dešavanja, tako da neće biti iznenađenje ako budemo imali slične situacije i to na lokacijama koje nisu područja koja su seizmički aktivna", kazao je Ristić za Pink, prenosi Blic.

Upozorava i na važnost i poštovanje propisa prilikom gradnje, jer je to ključ za spasavanje života u ovim nepredvidivim situacijama. "Jako je važno da poštujemo pri gradnji te seizmičke standarde, bez obzira na sve. Nadam se da se pri gradnji ne štedi. U Maroku je došlo do ogromne akumulacije energije iz zemlje, koja je izazvala potrese. Tlo se ne smiruje, zemljotresa ima na tri do četiri sata. U narednih dva mjeseca će biti naknadnih potresa. Tačan broj žrtava ćemo znati za mjesec dana, po magnitudi očekujem da će biti oko 5.000 žrtava. Apelujem još jednom, nema veze da li ste na zelenoj ili crvenoj mapi, važno je da gradnja bude dobra", zaključio je Ristić.