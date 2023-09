Novi nacrt zakona koji bi predviđao oštre kazne za žene i djevojke koje ne nose hidžab u Iranu mogao bi da predstavlja „rodni aparthajd", naveli su u saopštenju stručnjaci UN-a.

Kako kažu stručnjaci, nacrt zakona bi se mogao opisati kao oblik rodnog apartaejda, jer se čini da vlasti upravljaju sistemskom diskriminacijom sa namjerom da potisnu žene i djevojke u potpunu potčinjenost.

Predloženi zakon, koji je trenutno u razmatranju u iranskom parlamentu, predviđao bi oštre kazne za žene koje odbijaju da nose veo, uključujući i duge zatvorske kazne.

Nacrt zakona od 70 članova takođe predlaže nove stroge kazne za poznate ličnosti i kompanije koje krše pravila i korišćenje vještačke inteligencije za identifikaciju žena koje krše pravila oblačenja.

Eksperti UN-a tvrde da su i novi zakon i postojeća ograničenja „suštinski diskriminatorni i da mogu dovesti do rodnog progona".

Panel eksperata UN uključuje nekoliko specijalnih izvjestilaca i radnu grupu fokusiranu na diskriminaciju žena i djevojčica.

„Oružanje 'javnog morala' da se ženama i djevojčicama uskrati njihova sloboda izražavanja duboko obeshrabruje i učvrstiće i proširiti rodnu diskriminaciju i marginalizaciju, sa širim negativnim posledicama po djecu i društvo u celini", saopštili su stručnjaci.

Nacrt zakona su pregledale iranske vlasti samo nekoliko nedelja uoči godišnjice masovnih protesta izazvanih smrću Mahse Amini, mlade žene koja je umrla u zatvoru nakon što ju je zaustavila iranska policija za moral u Teheranu.

Ova 22-godišnja Kurd-Iranka umrla je prošlog septembra nakon što ju je zatvorila zloglasna moralna policija režima i odvela u „centar za prevaspitanje", navodno zato što se nije pridržavala konzervativnog kodeksa oblačenja u zemlji.

„Nakon višemjesečnih protesta širom zemlje zbog njene smrti i protiv restriktivnih zakona o prikrivanju, vlasti su uvele višestepeni sistem kažnjavanja za žene i djevojčice", rekli su stručnjaci UN.

Prema UN-u, Vlada i pravosuđe su parlamentu podnijeli zakon 21. maja. Nakon nekoliko amandmana koji su povećali težinu kazne, parlament je 13. avgusta glasao za to da se parlamentarnom odboru dozvoli da ga pregleda bez javne debate, saopštile su UN.

„Pozivamo vlasti da preispitaju zakon o obaveznom hidžabu u skladu sa međunarodnim pravom o ljudskim pravima i da osiguraju puno uživanje ljudskih prava za sve žene i djevojke u Iranu", rekli su stručnjaci UN.

Novi zakon bi nenošenje hidžaba prekvalifikovao kao teži prekršaj, kažnjiv zatvorskom kaznom od pet do 10 godina, kao i višom novčanom kaznom do 360 miliona iranskih rijala, što je 8.508 dolara. Ranije su se oni koji su prekršili kodeks oblačenja suočili sa zatvorom od 10 dana do dva meseca ili novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 iranskih rijala, što je danas između 1,18 i 11,82 dolara.

U drugom odeljku se navodi da iranska policija mora „stvoriti i ojačati sisteme vještačke inteligencije kako bi identifikovala počinioce nezakonitog ponašanja pomoću alata kao što su fiksne i mobilne kamere".

Vlasnici preduzeća koji ne sprovode uslov o hidžabu suočiće se sa oštrijim kaznama, potencijalno u iznosu do tri mjeseca njihovog poslovnog profita, i suočiće se sa zabranom napuštanja zemlje ili učešća u javnoj ili sajber aktivnosti do dvije godine.

Poznate ličnosti se mogu suočiti sa novčanom kaznom do desetine svog bogatstva, isključenjem iz zaposlenja ili profesionalnih aktivnosti na određeno vrijeme, kao i zabranom putovanja u inostranstvo i društvenim medijima, ako se ne pridržavaju.