Andrej Meljničenko, koji zbog sankcija koje mu je EU uvela, trenutno živi u Dubaiju, prvi put je komentarisao rat u Ukrajini od početka invazije.

Andrej Meljničenko najbogatiji čovek Rusije, kritikovao je napade na civilne ciljeve u Ukrajini kao zločine, dok je tvrdio da je bilo ratnih zločina na obe strane u sukobu. Meljničenko, vlasnik giganta za proizvodnju đubriva i čije je procenjeno bogatstvo na 25 milijardi dolara, sada živi u Dubaiju, nakon što je 14 godina živeo u u Švajcarskoj pošto ga je EU sankcionisala zbog učešća na okruglom stolu oligarha u Moskvi sa predsednikom Vladimirom Putinom prvog dana rata sa Ukrajinom.

"Rat izvlači na površinu sve vrste odvratnih ljudi sa obe strane. Definitivno ima ratnih zločina sa obe strane. Ovo se dešava u svakom ratu. To je prirodno. Nije važno ko je to započeo", rekao je Meljničenko u intervjuu za "Fajnenšel tajms".

Ovo je njegov prvi intervju nakon što je u Rusiji podneta tužba protiv njega. On je rekao da su sankcije Rusiji izazvale rast globalnih cena hrane i da su uticale na pristup hrani u siromašnijim zemljama.

"Ako nanosite štetu milionima koji nemaju nikakve veze sa sukobom, vi ste ratni zločinac. Nemojte se skrivati iza izraza kolateralna šteta - to je zločin. Nije važno zašto ste to uradili", rekao je on, tvrdeći da su sankcije efektivno ekonomsko oružje za masovno uništenje.

Meljničenko je rekao da je zabrinut što "nigde ne vidi trend deeskalacije, nažalost". "To me plaši. Što duže stvari traju i što su očekivanja (društva) više osujećena, teže je to mobilisati. Postoji ograničenje koliko dugo propaganda može okupiti ljude za uništenje. Ljudi se umorili od toga i žele da idu dalje. Lideri počinju da gube popularnost", kaže on.

"Rat me je iznenadio"

Meljničenko priznaje da ga je rat iznenadio. On je u Moskvu, kako je i očekivao, odleteo u rutinsku posetu Kremlju u ime Ruskog udruženja industrijalaca i preduzetnika, lobističke grupe oligarha.

"Morate često da se sastajete sa zvaničnicima. Kako bih inače mogao da poslujem u zemlji? I onda se probudiš i vidiš rakete na TV-u kako lete i imaš izbor da odeš ili ostaneš. Kako možeš da ostaneš?", pita se on.

Masovnim sankcionisanjem oligarha, Zapad se nadao da će oni ustati da zaštite svoje bogatstvo i izvesti državni udar protiv Putina ili bar pozvati na prekid rata. Zašto se to nije dogodilo? Da li su Putin i njegove službe bezbednosti previše stabilni, a oligarsi preslabi? Ali izgleda da Meljničenko ne misli da je Putin prvenstveno odgovoran za rat.

"Ovo je bila globalna greška. Ljudi koji su pokušali da to spreče nisu radili svoj posao", kaže on.

U Meljničenkovoj analizi, Zapad je pustio da stvari izmaknu kontroli kada je odlučio da je Rusija "zarđala benzinska pumpa" u terminalnom padu zbog prevelike zavisnosti od nafte i gasa.

"Šta čini moć koja slabi? Ne možete da rešite domaće probleme? Onda ideš u rat", kaže Mejničenko.

Putin je mnogo puta rekao da nije imao izbora osim da započne rat, ali je to uvek predstavljao kao svoju odluku.

"Ali život je mnogo komplikovaniji. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je odgovoran za rat jer je izbegavanje rata učinio ciljem svoje predizborne kampanje, ali je svojim ekstremnim neprofesionalizmom isprovocirao svog jakog i agresivnog suseda da to uradi. Berns iz CIA-je je napravio propust kada su SAD skinule tajnost sa obaveštajnih podataka da je Putin planirao invaziju. To znači da je loše radio svoj posao i nije mogao da postigne ono što je trebalo, da izbegne rat", kaže on.

"Odgovornost je kolektivna"

Meljničenko kaže da je "odgovornost kolektivna", a na pitanje da li oseća krivicu za rat, odgovara odrično. Apsolutno ne smatram sebe lično odgovornim za tragedije koje su se desile", rekao je. On insistira da su krivi svetski lideri.

Novinar "Fajnenšal tajmsa" pita Meljničenka da li zamera Zapadu što je sankcionisao njega, a nekoliko meseci kasnije i njegovu suprugu, Srpkinju Sandru Meljničenko, nakon što je postala vlasnik fondacije koja poseduje njegovu imovinu. Na to pitanje sleže ramenima.

"To je kao svaka prirodna katastrofa, kiša, uragan. Šta možete da učinite? To je ono što jeste", rekao je.

Meljničenko je mnogo više uzbuđen zbog širih posledica sankcija protiv njega, koje su postale deo globalne borbe oko izvoza žitarica iz ukrajinskih crnomorskih luka. Melničenko upoređuje ove sankcije, za koje kaže da su podigle globalne cene hrane i podstakle krizu gladi u siromašnim zemljama, sa američkim nuklearnim bombardovanjem Hirošime.

"Nije pogodilo mnogo vojnih ciljeva, ishod rata je već bio određen i patnja je ogromna. To je potpuno isto", kaže.

Meljničenko se potom potrudio da navede svog sagovornika da se složi oko toga, odbacujući proteste da je pogrešio što je osudio sankcije na takav način, dok je ostao tako dvosmislen o njihovom osnovnom uzroku - ratu koji je započela Rusija.

"Ako nanesete štetu milionima koji nemaju nikakve veze sa sukobom, vi ste ratni zločinac", kaže oligarh, tvrdeći da su sankcije ekonomsko oružje za masovno uništenje.

"Nemojte se skrivati iza izraza kolateralna šteta – to je zločin. Nije važno zašto je to neko uradio", priča Maljničenko.

Ispravljanje odgovora

Na pitanje novinara da li je ono što Rusija radi u Ukrajini zločin, odgovara: "Po mom mišljenju, da". Kasnije je kontaktirao "Fajnenšel tajms" i rekao da se njegov odgovor odnosi na konkretne scene napada na civilne ciljeve koji su, po njegovom mišljenju, zločini.

"Po mom mišljenju, mnogo događaja... Opet, nisam na terenu, nisam stručnjak, ne mogu da opišem ovaj ili onaj konkretan slučaj. Rat izvlači svakakve odvratne ljude na obe strane. Ratnih zločina svakako ima i na jednoj i na drugoj. To se dešava u svakom ratu. To je prirodno. Nije važno ko ga je započeo", kaže Meljničeko.

