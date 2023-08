U novembru 1989. godine, Kolumbiju je zadesila nezapamćena tragedija kada je kartel Pabla Eskobara bombom ispod sedišta u avionu "pocepao" tu letelicu i ubio 110 osoba!

U novembru 1989. godine, u Kolumbiji je jedan putnički avion bio meta bombaškog napada. Tragedija se dogodila 27. novembra 1989. godine kada je stradalo 107 osoba u letelici i još tri na tlu nakon pada aviona. Ovo je četvrta najveća tragedija u Kolumbiji kada je reč o avio-saobraćaju, a u to vreme je bila na drugom mestu po razmeri katastrofe, piše "simplyflying" portal.

"Avianka 203" je letela iz Bogote sa aerodroma El Dorado do aerodroma Alfonso Bonila Aragon, takođe u Kolumbiji. Avion marke Boing 727-200 je imao registraju HK-1803 i primio je 106 osoba, 101 putnika i šest pripadnika posade.

Umešanost Medeljinskog kartela

Avion je poleteo oko 7 časova po lokalnom vremenu i nekih pet minuta kasnije, kada se letelica nalazila na visini od oko 3.900 metara iznad nivoa mora, stvari su pošle po zlu. Improvizovana eksplozivna naprava je detonirana, bila je smeštena ispod sedišta 14F jer je to sedište blizu rezervoara za gorivo.

Usledile su dve eksplozije u avionu. Prva eksplozija je uništila rezervoar za gorivo, a to je prouzrokovalo paljenje isparenja. Potom je to proizvelo drugu eksploziju koja je "pocepala" avion na pola usred leta.

Avion se srušio na području Soača, a njegovi delovi su padali u radijusu od četiri kilometara. Stradali su svi u avionu, 101 putnik i šest pripadnika posade aviona. Još tri osobe su na zemlji stradale od pada aviona.

Napad je izveden od strane Medeljinskog kartela koji je vodio u to vreme ozloglašeni Pablo Eskobar. Prvi rezultati istrage u to vreme ukazivali su da je uzrok tragedije greška u pumpi za dovod goriva. Međutim, do preokreta je došlo 1994. godine kada je jedan pripadnik ovog kartela, Dandeni Munoz Moskvera priznao sve i dobio deset doživotnih kazni zatvora zbog učestvovanja u ovom zastrašujućem bombaškom napadu.

Pablo Eskobar

