Ajkula je napala ribara u Portugalu, a još uvek nije poznato kako je došlo do incidenta.

Plava ajkula je ujela ribara na oko 150 kilometara od obale Portugala, i on je hitno prebačen helikopterom u bolnicu. Ribar (35) iz Indonezije, oporavlja se nakon incidenta koji se dogodio južno od Vila do Konde, preneo je Indipendent. Trenutno nije poznato kako ga je ajkula napala, ali je moguće da je životinju izvukao na čamac u mreži i da je tako došlo do incidenta.