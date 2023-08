Tinejdžeri se zbog izazova na TikToku predoziraju paracetamolom.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Na društvenim mrežama ponovo se pojavio opasan izazov, a policija Velike Britanije upozorava roditelje da se tinejdžeri predoziraju paracetamolom kako bi vidjeli ko može najduže da ostane u bolnici.

Šef policije pozvao je roditelje da zaustave svoju djecu da se pridružuju onlajn ludostima koje su uključivale pljačku u ulici Oksford i takmičenja u predoziranju drogom. Podstaknuti video snimcima na društvenim mrežama, tinejdžeri u Sautemptonu su uzeli ljekove protiv bolova da vide ko može da ostane u bolnici najduže tokom vikenda.

Prošle srijede, policija je koristila pendreke dok su tinejdžeri organizovali takozvani fleš mob napad u centru Londona koji je navodno bio inspirisan TikTokom, iako je sajt društvenih medija rekao da nema dokaza za to. Policija je uhapsila najmanje pet osoba jer je policajac udaren u lice.

Dona Džons, predsjednica Udruženja policijskih i kriminalističkih komesara rekla je za program BBC radija da bi roditelji trebalo da obrate pažnju na svoju djecu i da ih odvraćaju od ovakvog ponašanja, prenosi independent.co.uk. Istakla je da se opasni izazovi pojavljuju na TikToku. "Tokom vikenda se u Sautemptonu dogodilo da su mladi ljudi od 15 do 17 godina odlučili da izazovu jedni druge da se predoziraju. A osoba koja najduže ostane u bolnici bila bi osoba koja bi pobijedila. Naravno da je ovo nevjerovatno zabrinjavajuće. To dovodi mlade živote u opasnost i mislim da ne shvataju da bi zabava mogla biti veoma opasna. To oduzima neophodno vrijeme hitnoj pomoći i policiji", kazala je.

Dodala je da i same kompanije za društvene mreže takođe imaju odgovornost i ohrabrila je da se požuri sa izradom zakona za društvene mreže.