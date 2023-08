Prema najnovijim, ali ne i konačnim podacima, broj samoubistava dostigao je rekordan nivo u SAD 2022. godine.

Izvor: EPA-EFE/REMKO DE WAAL

Više ljudi je umrlo usljed samoubistva u Sjedinjenim Državama prošle godine nego od bilo koje druge godine, prema privremenim podacima američkih centara za kontrolu i prevenciju bolesti.

Najmanje 49.449 života je izgubljeno zbog namjernog samopovrjeđivanja 2022. godine, što je skoro 15 smrtnih slučajeva na svakih 100.000 ljudi.

Stopa samoubistava je skočila 2021. godine, preokrenuvši dvogodišnji pad. A uz kontinuirano povećanje u 2022, stope su premašile prethodni rekord iz 2018. godine.

Prošlogodišnja stopa samoubistava je 5% viša od prethodnog rekordnog maksimuma iz 2018. godine i predstavlja skok od 10% tokom dvije godine.

„Mislim da je važno shvatiti da smo viđali ova povećanja mnogo, mnogo godina", rekla je dr Debra Houri, glavni medicinski službenik CDC-a, u epizodi SiriusKSM-ovih „Doctor Radio Reports" emitovanoj 10.avgusta.

„Došlo je do blagog pada u 2019. i 2020. godini, ali zaista u proteklih 15 godina, bili smo na ovoj putanji. Znam da ovo možemo spriječiti. Znam da možemo da intervenišemo. Postoji mnogo toga što se može učiniti, i mislim da je to destigmatizacija problema mentalnog zdravlja, shvatanje da su mnogi ljudi u opasnosti. Nema svako ko izvrši samoubistvo problem mentalnog zdravlja. Moglo bi biti više faktor koji dovedu do toga."

CDC-ov Nacionalni centar za zdravstvenu statistiku svakog mjeseca prikuplja podatke koje države i druge jurisdikcije pridodaju Nacionalnom sistemu vitalne statistike. Najnovije ažuriranje, objavljeno u četvrtak, predstavlja „skup privremenih podataka za 2022.", ali konačni podaci još nisu gotovi, i očekuju se kasnije ove godine.

Samoubistvo je poraslo na 11. vodeći uzrok smrti u 2021. godini, a privremeni podaci za 2022. pokazuju isto. Spada odmah ispod hronične bolesti jetre i iznad gripa i pneumonije.

Vatreno oružje je bilo uključeno u više od polovine svih samoubistava u 2022. godini, pokazuju privremeni podaci.

U zasebnom izvještaju, koji je u junu objavio Džon Hopkinsov centar za rješavanje nasilja, otkriveno je da su samoubistva vezana za oružje bili pokretački faktor koji stoji iza nedavnog porasta ukupne stope samoubistava. Stopa samoubistava koja uključuju oružje porasla je za 10% između 2019. i 2021. godine, ali je stopa samoubistava koja nisu uključivala oružje zapravo pala za 8% u istom vremenskom periodu.

Prema izvještaju JHU, belci su, zajedno sa onima od 75 i više godina, bili najviše izloženi riziku od samoubistva oružjem 2021. godine.

Prošlog mjeseca obielježena je prva godišnjica od lansiranja 988 Suicide and Crisis Lifeline, prelaza sa Nacionalne linije za sprječavanje samoubistava na jednostavniji, trocifreni kod za biranje, 988 - koji treba da bude lakši za pamćenje, kao što je 911 za hitnu medicinsku pomoć.

Skoro 5 miliona poziva, tekstova i poruka na mreži za ćaskanje ostvareno je na ovoj liniji u godini od njenog pokretanja, prema podacima američkog Ministarstva zdravlja. Otprilike petina tih kontakata bila je povezana sa boračkom kriznom linijom, do koje pripadnici vojske, veterani i njihove porodice mogu da dođu pozivanjem 988 i pritiskom na taster 1.

Međutim, većina odraslih u SAD ne zna da mogu da pozovu, pošalju SMS ili ćaskaju na mreži 988 linije kako bi došli do licenciranih savjetnika obučenih da reaguju u kriznoj situaciji, pruže emocionalnu podršku ili ih povežu sa dodatnim resursima za mentalno zdravlje.

Više od 80% odraslih nije bilo upoznato ili nikada nije čulo za 988 Suicide and Crisis Lifeline, prema anketi koju je objavila Nacionalna alijansa za mentalne bolesti prošlog mjeseca.

Devet od 10 odraslih u SAD misli da zemlja doživljava krizu mentalnog zdravlja, prema istraživanju koje je CNN sproveo prošle jeseni u partnerstvu sa Fondacijom porodice Kaiser.

Više od 1 od 5 odraslih je svoje mentalno zdravlje opisalo kao samo „prilično" ili „loše", uključujući izuzetno veliki udio odraslih mlađih od 30 godina, odraslih koji se identifikuju kao LGBT i onih sa godišnjim prihodom manjim od 40.000 dolara. Trećina svih odraslih izjavila je da su se osjećali anksiozno uvijek ili često tokom prošle godine, uključujući više od polovine LGBT odraslih i onih ispod 30 godina. Otprilike 1 od 5 odraslih je izjavio da je često ili uvijek bio depresivan ili usamljen tokom prošle godine.

Postoje stvari koje svako može učiniti da pomogne ljudima koji se bore, rekla je Houri.

„Pitati i razgovarati o samoubistvu je zaista važno. Ako neko kaže da razmišlja o samoubistvu, pomozite mu da se zaštiti. Ako imate ljekove ili vatreno oružje u kući, uvjerite se da su oni obezbijeđeni. Ako nekoga pitate, i on otkrije da je depresivan ili pod stresom, morate biti tu za njega", zaključila je ona.