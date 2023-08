Najljepša žena sveta objavila je nalaze doktora i kada se vraća na "velika modna vrata"!

Manekenka koju su naučnici svojevremeno proglasili najlepšom ženom sveta, Bela Hadid (26), imala je samo 14 godina kada je dobila lajmsku bolest, koja se prenosi ugrizom krpelja. Nakon dijagnoze usledile su godine borbe sa ovom bolešću.

Manekenka je dnevno znala da oseća i po 30 različitih simptoma. Međutim, nije odustajla od svoje ljubavi prema pisti. Nakon napornih dana na Nedelji mode ili ostalih poslovnih angažmana, često je bila hospitalizovana.

Međutim, kako je nedavno njena sestra Điđi Hadid objavila srećne vesti - Bela je upravo završila dugo i intenzivno lečenje lajmske bolesti. A sada, Bela je na svom Instagram profilu objavila niz fotografija među kojima se nalazi i izveštaj lekara, ali i sve ono kroz šta je prošla tokom perioda lečenja - dane u bolnici, isrpljenost i konstantne terapije.

"Zahvalna sam svojoj mami što je sačuvala sve moje lekarske nalaze, što je bila uz mene sve vreme, nikad me nije napustila, čuvala me je i podržavala, ali ono najbitnije - što mi je sve ovo vreme verovala. Život u ovom stanju, koje se s vremenom pogoršavalo, i rad kako bih sebe, porodicu i ljude oko sebe učinila ponosnima, uzeli su danak na mnoge načine koje još ne mogu objasniti. Kao prvo, želim da vam kažem da sam ok i da se ne brinete. Kao drugo, ništa ne bih menjala, da treba sve ovo ispočetka napraviti kako bih stigla do ovog trenutka u kojem sam sada, konačno zdrava, opet bih to učinila. To me učinilo osobom kakva sam danas. Što se tiče mogućeg povratka na pistu? Vratiću se kad budem spremna", napisala je na Instagramu.

Na prvom nalazu koji je objavila pisalo je između ostalog da se tadašnje 2013. godine Bela osećala iscrpljeno i depresivno. Više nije pohađala školu, već je učila od kuće. Godinu dana kasnije doktor je naveo više od 20 simtoma koje je Bela osećala: umor, poremećaj pažnje, otežano računanje i pamćenje, poremećaj spavanja, depresija, glavobolje, noćne more, zujanje u ušima, oslabljeni mišići, osetljivost na svetlo i buku, bol u grudima, hladne ruke i noge...

