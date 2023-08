Italijanska vlada usvojila prijedlog zakona po kojem bi surogat majčinstvo postalo univerzalno krivično djelo, bez obzira na to da li je počinjeno u Italiji ili u inostranstvu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanovic

Surogat majčinstvo u Italiji je još od 2004. godine krivično delo. Zato su mnogi Italijani odlazili u inostranstvo kako bi na taj način postali roditelji.

Sada je Italijanska vlada usvojila predlog zakona po kojem bi surogat majčinstvo postalo univerzalno krivično delo, bez obzira na to da li je počinjeno u Italiji ili u inostranstvu. Definitivnu odluku će doneti italijanski Senat u septembru

Surogat majka se obavezuje da se odrekne svakog prava na djiete u trenutku rođenja djeteta. Novorođenče se odmah povjerava roditeljima i na taj način se zasniva zakonski roditeljski odnos u korist oba ili samo namenskog-genetičkog roditelja, na osnovu važećeg lokalnog zakonodavstva, u skladu sa različitim pravnim modalitetima. To je na primjer izdavanje izvoda iz matične knjige rođenih ili izdavanje sudskog naloga nakon porođaja kojim se potvrđuje zajedničko roditeljstvo para koji je naručio dijete.

Zbog rizika eksploatacije surogat majke i opasnosti povezanih sa trgovinom djecom, ova tehnika prokreacije predmet je žestokih debata na etičko-pravnom nivou.

To je različito pravno regulisano. U nekim jurisdikcijama je dozvoljeno, u drugim zabranjeno, u trećim se samo toleriše, a da nije ni na koji način regulisano.

Italijanski pravni sistem zabranjuje i krivično sankcioniše svako pribjegavanje surogat majčinstvu (član 12, 6. stav, zakon br. 40/2004 koji propisuje pravila o tehnikama medicinski potpomognute oplodnje).

Duboke regulatorne razlike koje postoje na državnom nivou u pogledu prihvatljivosti i regulisanja surogat majčinstva, kao i nepostojanje jedinstvenih standarda na međunarodnom nivou, čine da sve više parova i pojedinaca odlazi u inostranstvo kako bi se tamo ostvarili kao roditelji, kada je ovo drugo zabranjeno ili još strože regulisano u zemlji porekla (tzv. "prokreativni turizam").

Veliki broj Italijana obraća se stranim agencijama preko interneta koje im pomažu da postanu roditelji i da zapravo zaobiđu legalne zakonske puteve koji su im prepreka da to ostvare u samoj Italiji.

Italijanska novinarka Roberta Marketi uradila je veliko istraživanje na tu temu.

"Vrlo lako sam preko Gugla došla do imena agencije koja u imenu sadrži kako riječ surogat tako i Italija što me je iznenadilo, jer je u našoj zemlji to zabranjeno.

Sajtom upravlja firma sa sjedištem u Americi (https://www.gestlife.com/it/) i praktično nude veliki broj paketa podijeljenih po tome da li ste heteroseksualan par, da li ste lgbt, singl muškarac ili singl žena pa čak i paket za osobe sa HIV-om.

Sve možete da uradite u Americi, što je za nas izuzetno skupo, jer je daleko i nemaju socijalno osiguranje, pa vi pored bazične cijene od 150.000 evra plaćate sve što može da se desi surogat-majci.

Rečeno mi je da se jedan Francuz zadužio za 700.000 evra. Dakle to je varijanta za jako bogate ljude. Za nas je mnogo lakše sve to uraditi u Grčkoj i agencija nudi četiri paketa.

Ja sam izmislila priču da sam singl, te da ne mogu da imam dijete, jer su mi odstranili matericu. Dobila sam mejl sa cjenovnikom.

Bazični paket 78.400 eura, standardni 86.400, standard plus 92.400 i premijum 98.400.

Prva dva paketa ne nude osiguranje, a to znači da vi sve morate da platite ukoliko se nešto dogodi. Ukoliko dođe do smrti majke ili gubitka organa plaćate 20.000 evra više.

Poslednja dva paketa su pokrivena osiguranjem. Međutim, i tu morate da dodate još novca, 4.000 evra za carski rez koji je obavezan prilikom surogat majčinstva, 4.000 ako se radi o blizancima, 6.000, ako dođe do pobačaja.

Koriste termine kao da ste u auto-kući i kupujete kola. Sve to je ogroman biznis."

Prema njenim riječima, ukoliko se odlučite za neki od paketa, pozovete broj sa sajta, zakažu vam razgovor sa konsultantom koji vas nazove nakon nedelju dana.

"Moj razgovor je trajao sat vremena. Sve je organizovano od A do Š, potrebno je otići dva puta u zemlju koju ste odabrali, radi potpisivanja ugovora sa surogat-majkom u sudu. I, mada su asistent i vozač uključeni u cijenu, odlazak avionom i hotel plaćate sami. Drugi put odlazite kada se dijete rodi jer ne može odmah da putuje, nisu mu se još razvile bubne opne", pojašnjava Marketi.

Postoji mnogo birokratskih problema koje uključuju privremeno prebivalište u odabranoj zemlji, odlazak u konzulat radi prijavljivanja rođenja djeteta gde se savjetuje da se što manje priča i da se praktično pravite kao da je dijete vaše, dok plaćanje može biti odjednom ili u nekoliko rata.

Iz agencije garantuju da su sve žene mlađe od 38 godina, da su bar jednom rađale i da imaju sopstvenu porodicu,a ovo čine iz darežljivosti prema ljudima koji ne mogu da imaju dJjecu, iako su plaćene za to.

"Sve je to vrlo čudno i ja smatram da čim neko takav dođe u konzulat trebalo bi da to konzulat odmah prijavi vladi", kazala je novinarka.

Postoji donatorka jajnih ćelija koju možete odabrati iz kataloga i vidjeti sve njene fotografije od kad je bila mala pa do sada, zatim isto važi i za muškarca koji će donirati seme a surogat-majka će nositi začeto dijete sa kojim neće imati nikakvu genetsku vezu i koju vi možete da upoznate, a ne morate.

Dakle uključene su četiri osobe u proces, uključujući i osobu koja želi dijete bez partnera ili pet osoba ako postoje dva roditelja koja naručuju dijete.

"Nadam se da će uvesti surogat majčinstvo kao univerzalno krivično djelo jer je ovo jedan surov biznis koji svima omogućava da dobiju dijete, dovoljno je da plate veliku količinu novca", istakla je ona.

Samo devet dana nakon prvog telefonskog razgovora su mi poslali mejl gdje su me pitali da ocenim komercijalnu uslugu.

Baš su tako napisali, nudeći mi i vaučer sniženje od 500 evra.

Uvođenjem zakona o surogat majčinstvu kao univerzalnom krivičnom deluItalijani se obeshrabruju da odlaze u inostranstvo i naručuju djecu, to je cilj ovog zakona. Po povratku u Italiju mogu da budu uhapšeni i da služe zatvorsku kaznu od tri mjeseca do dvije godine te da budu kažnjeni novčanom kaznom od 600.000 evra do milion evra.

Italijanska vlada predlaže i da se preko Ujedinjenih nacija dođe do toga da surogat majčinstvo postane globalna zabrana a danas je legalna u nekoliko zemalja.

"Na ovaj način štite prava djece koja ne znaju ko im je biološki otac, ko majka, ko ih je devet mjeseci nosio u stomaku a ko ga je praktično kupio. Mada, porodice koje su pribjegle ovoj vrsti roditeljstva ne žele da na taj način definišu ono što su skupo platili poput robe, a radi se o djetetu", zaključila je Roberta Marketi.