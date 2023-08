Prema izveštajima državnih medija, kinesko ratno vazduhoplovstvo nedavno je izvršilo prvi probni let borbenog aviona pete generacije "Čengdu J-20" s domaćim motorom. Ovo postignuće je veoma važno za Kinu, iz više razloga.

Prema izveštajima državnih medija, kinesko ratno vazduhoplovstvo nedavno je izvršilo prvi probni let borbenog aviona pete generacije "Čengdu J-20" s domaćim motorom. To je važan tehnološki proboj jer ta letjelica, koja treba da postane okosnica kineskog vazduhoplovstva, do sada je koristila ruske motore "Saturn AL-31", piše RTS.