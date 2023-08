Mate Rimac investirao je u fitnes startap projekat bosanskog preduzetnika, Igora Krezića.

Izvor: Profimedia

Mostarski poduzetnik Igor Krezić, pokrenuo je fitnes startap projekat "Rolla", sa prikupljenih 6,3 miliona evra. Ovo je najveća investicija ikada u Centralnoj i Istočnoj Evropi za fitnes startap. Među investitorima se ističe ime Mate Rimca, koji je Krezića poznavao od ranije.

Krezić je vest prokomentarisao na Fejsbuku. "Rolla je upravo postala startup sa najvećom investicijom u BiH, ali se iskreno nadam da će to biti samo jedna u nizu investicija koje će privući IT sektor u BiH. To je projekat koji je drastično poboljšao moj život, a naša misija je jednostavna - motivisati što više ljudi da poboljšaju svoje zdravlje. Sada, uz podršku Mate Rimca i Saše Dragića, možemo da proširimo tim koji vredno radi na toj misiji", rekao je on.

Ubrzo je stigao Rimečev odgovor. "Igor mi je pomogao pre 5 godina kada niko drugi nije želeo/mogao i spasao je kompaniju od propasti. Ne ulažem u Rollo-a da bih mu se odužio, već zato što zaista verujem u proizvod (verujem da je vežba/vežbanje zasnovano na podacima/ zdravlje će postati veoma važan deo života velikog dela ljudi) i u Igorovoj sposobnosti i tvrdoglavosti da to podigne na veoma visok nivo“, naglasio je on.

Rimcu pozajmio 300.000 evra

Podsetimo, Krezić je u emisiji Vjetar u kosu ispričao da je Rimcu posle samo dva dana poznanstva pozajmio 300 hiljada evra.

"Upoznao sam Rimca dva dana ranije. Razgovarali smo o poslu i on mi je dao neke podatke o svom investitoru. Bilo mi je jasno da je prevarant i da će da ga zaje*e i rekli smo mu da ćemo pomoći ako budemo mogli. Par dana kasnije smo se čuli i sreli“, rekao je tom prilikom.

Postao je poznat kao osnivač NSoft-a

Krezić želi da izgradi Rollu kao sveobuhvatnu fitnes platformu koja će ljudima olakšati održavanje zdravog načina života. Ključnu poziciju zauzima aplikacija Rolla One, koja ima mogućnost prilagođavanja stepenu kondicije, preferencijama i ciljevima korisnika.

Rolla planira da uloži prikupljeni novac na povećanje proizvodnih i komercijalnih timova, te osnivanje još jednog regionalnog razvojnog centra u BiH, zajedno sa evropskim komercijalnim čvorom koji bi trebao pomoći širenju u zapadnoj Evropi.

Inače, mostarski poduzetnik je 2008. godine osnovao kompaniju NSoft koja se pre svega bavi razvojem softvera za kladionice i igre na sreću. NSoft se tako pozicionirao kao izuzetno uspešan proizvođač specijalizovanih rešenja za industriju igara.

BONUS VIDEO: