Mladić je plivao sa skoro otkinutom nogom posle napada ajkule kako bi spasio živu glavu i uspio je da preživi.

Izvor: YouTube/screenshot

Mladić je spasio sam sebi život kada ga je napala velika bijela ajkula koja ga je ugrizla za nogu i krenula da je kida. Surfer je prepričao užasan trenutak kada je velika bijela ajkula duga 3 metra pokušala da mu otkine nogu.

Džek Frost je uspio da dopliva do obale na plaži Gnarabup u Zapadnoj Australiji – uprkos tome što mu je ogromna zvijer skoro iščupala nogu koja je, kako je jedan posmatrač opisao za 9Njuz, toliko krvarila da je bilo "strašno". Ovaj 24-godišnjak je surfovao u regionu reke Margaret kada je osjetio da nešto udara njegovu dasku za surf i pao na leđa.

Govoreći za Augusta Margaret River Tajms, rekao je: "Ta zvijer je samo došla pravo ispod mene. Udarila me je takvom snagom da me je srušila sa daske i pao sam na leđa." Opisujući bitku, rekao je: "Razmišljao sam, ako pokažem da sam plijen, samo će me ponovo napasti. Na kraju sam je udario u glavu. Ispričao je za VA Tudej kako je na kraju udario ajkulu u bok, ciljajući škrge, prije nego što je pobjegla.

Dodao je kako je sebi stalno govorio: "Bićeš dobro, preživjećeš". Dron je snimio ogromnu ajkulu kako mu se približava dok se talas lomio, a zatim, kako se more ponovo smirilo, zarila je svoje zube u njega i njegovu dasku. Bio je stotinama metara daleko od obale kada je ajkula zarila zube u njega.

Uprkos tome što je izgubio "puno krvi", uspio je da odvesla nazad do obale gdje je medicinska sestra koja nije bila na dužnosti mogla da pruži prvu pomoć pre nego što je odveden u bolnicu Margaret River. Označen je kao heroj od strane posmatrača, kasnije mu je pripisano da je "spasio sopstveni život".