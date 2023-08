Sezona "rasputice" ili prolenog blata je pred vratima, a vrijeme ističe da Ukrajinci ostvare neki odlučujući uspjeh.

Ova nedelja je bila prekretnica u ukrajinskoj kontraofanzivi, a možda i u cijelom ratu. Kako su ukrajinske snage izgleda uspjele da probiju prvu rusku, snažno utvrđenu liniju odbrane na jugu i istoku, sada se nazire put do Krima, piše britanski Telegraf Ukrajina sada mora da iskoristi ovaj proboj da presiječe kopneni most do Krima. Da bi to postigla, ona mora da se probije do mora i otrgne iz ruskih ruku gradove Tokmak i Melitopolj.