Patrik Dempsi nedavno je prošetao crvenim tepihom sa prelijepom ćerkom i suprugom od koje se zamalo razveo tokom snimanja hit serije "Uvod u anatomiju".

Prije osam godina svijet je šokirala vijest da "doktor Derek Šepard" više neće biti dio hit serije "Uvod u anatomiju". Glumac Patrik Dempsi navodno je otpušten jer je, iako oženjen, stupio u vezu sa jednom djevojkom koja je radila iza kamere na snimanju popularne serije, ali je tokom godina otkriveno da je "terorisao kolege koje su jedva čekale da ga se otarase".

Njegova karijera je opstala, baš kao i brak sa šminkerkom Džilijen Fink, s kojom se, u pratnji prelijepe ćerke pojavio nedavno na jednoj svečanosti, a mnogi ne znaju da je ovo njegov drugi brak, kao i da ga je prva žena svojevremeno optužila za zlostavljanje.

Roki Parker bila je u braku sa Dempsijem od 1987. do 1994. godine. Tek više godina kasnije saznali su se detalji njihovog razvoda i njene optužbe za nasilje u porodici koju je povukla u jednom momentu. "Redovno sam odlazila kod psihijatra dok sam bila u braku i pila sam antidepresive i druge ljekove kako bih mogla da funkcionišem", izjavila je Roki, koja je preminula 2014. godine.

Jednom prilikom je izjavila da ju ju je muž pretukao "tek tako".

"Dok smo bili na setu njegovog filma 'Can't Buy Me Love', pretukao me je jer je, kako je rekao, htio da sazna kakav je osjećaj pretući ženu. Bolujem sad od artritisa u ruci na kojoj mi je tada slomio prst. Gurnuo me je u kombi i zatvorio vrata preko mog prsta", navela je Roki Parker o bivšem suprugu Patriku Dempsiju u sudskim dokumentima koje je podnijela tokom njihove brakorazvodne parnice 1994. godine.

Prije nekoliko godina, kolege iz serije "Uvod u anatomiju" su optužili Dempsija za neprimjereno ponašanje, a u knjizi "The Inside Story Of Grey's Anatomy" Linet Rajs, detalje je otkrio i izvršni producent Džejms D. Periot.

On je rekao da su "kadrovska pitanja dovela do toga da Dempsijev lik bude ubijen 2015. godine. "To ni na koji način nije bilo dobro. Terorisao je ekipu, pojedini članovi glumačke postavke imali su razne traume zbog toga", rekao je Periot koji je bio jedan od preko 80 izvora u knjizi. Došlo je do sukobe između Dempsija i autorke serije Šonde Rajm kao i između njega i glavne junakinje Elen Pompeo (Meredit Grej) koja se ljutila što glumac ne radi dovoljno.

Patrik Dempsi je od 1999. u braku sa šminkerkom Džilijan Fink sa kojom ima troje djece. Ovako sada izgleda:

