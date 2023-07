Tami i njen vjerenik krenuli su na ono što je trebalo da bude rutinsko putovanje.

Tami Oldham Eškraft preživjela je pravu katastrofu kad je uragan četvrte kategorije zahvatio jedrilicu na kojoj se nalazila sa vjerenikom Ričardom Šarpom na putu od Tahitija do San Dijega. Hrabra žena plutala je u oštećenom plovilu Tihim okeanom čak 41 dan.

Tri nedelje prije smrtonosne oluje, koja se dogodila 1983. godine, Tami i njen vjerenik krenuli su na ono što je trebalo da bude rutinsko putovanje. Oboje su imali iskustva u jedrenju i dosta vremena su provodili krstareći oko ostrva južnog Pacifika.

Na putovanje su krenuli jer ih je prijatelj pitao da isporuče jahtu "Hazanu" sa Tahitija u San Dijego. Tri nedelje nakon što su započeli putovanje došlo je do katastrofe jer je uragan Rejmond promenio kurs ranije nego što su Tami i Ričard to očekivali. To je za njih bilo iznenađenje. Kako su bili na putu oluje, pokušali su da izdrže, međutim talasi su bili ogromni a vetar je duvao isuviše snažno.

Ričard je insistirao da se Tami ukrca ispod palube, dok se on pričvrstio sigurnosnim pojasom. Dok je zatvarala vrata, čula ga je kako viče: "O moj Bože!“. A onda se jahta prevrnula. Tami je bačena na zid, a zatim se onesvjestila. Probudila se 27 kasnije u kabini punoj vode okružena krhotinama. Njen vjerenik je nestao, a jedrilica je bila teško oštećena. Jarboli su bili polomljeni, jedra su se vukla po vodi. Uprkos tome, brod je nekim čudom još uvek bio na površini. Tami nije imala vremena da tuguje za mrtvim verenikom.

Jahta je tonula, jedra su pucala, a ona je imala ranu na čelu koja je bila veoma ozbiljna. Utvrdila je takođe da na jedrilici ne radi motor, navigacioni sistem i uređaj za hitno pozicioniranje. Tami je uspjela da napravi improvizovano jedro i da ispumpa vodu iz kabine. Usred Tihog okeana plutala je 41 dan trudeći se da preživi.

Ovako je to izgledalo u filmu koji je prikazan 2018. godine:

U kabini je ostao sekstant i sat i njih je koristila za navigaciju do najbližeg ostrva, Havaja. Iako su sve šanse bile protiv nje, uspjela je da preživi, oslanjajući se na svoj sekstant, konzervisanu voćnu salatu i sardine, i nadu da je izabrala struje koje će je odvesti prema Havajima. Na kraju, japanski istraživački brod primetio je "Hazanu" kako pluta tik ispred luke i povukao je u Hilo.

Šest godina nakon što je preživjela katastrofalno nevrijeme, Tami nije mogla da čita zbog povrede glave. "Definitivno je najteže bilo nositi se sa odlaskom Ričarda. Bilo je trenutaka kada više nisam ni željela da živim jer nisam znala kako ću dalje", rekla je Tami za Čikago tribjun, piše allthatsinteresting.com.

