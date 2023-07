Zadnjica je njen zaštitni znak.

Izvor: Profimedia

Ko bi rekao da je u šestoj deceniji? Slavna Dženifer Lopez (53) decenijama važi za jednu od najzgodnijih pevačica i glumica. Suvišno je komentarisati kako. Poznato je da su za njen izgled zaduženi mukotrpni treninzi i savršeno organizovana ishrana kojoj je verna. Njen zaštitni znak definitivno je zadnjica, a zanimljivo je da ju je Džej Lo osigurala na 27 miliona dolara!

Najnovije fotke iz Holivuda preplavile su mreže. Dženifer Lopez se fotografisala za jednu kampanju, u izdanju koje nikoga nije ostavilo ravnodušnim. Latino diva pozirala je u uskoj, dugačkoj haljini zelene boje, a zadnjica je bila u prvom kadru. Pozamašna pozadina naterala je obožavatelje da zumiraju fotke, a potom su nastali mnogobrojni komentari. "Kakvu zadnjicu ima", "Svaka joj čast", "Ovo se zove zadnjica", pisali su...

Inače, malo ko zna da su pesma i spot "Baby Got Back" inspirisani zadnjicom, tada još uvek nepoznate, Dženifer Lopez. Dženifer je tada još uvek bila anonimna plesačica, a nakon toga, 1993. godine rešila je da počne sa građenjem solo karijere. Lopez je 1999. godine izdala svoj prvi studijski album "On the 6" na kojem se našao njen prvi hit "If You Had My Love". Njen drugi studijski album "J.Lo" iz 2001. godine ostvario je komercijalni uspeh, jer je prodat u osam miliona kopija širom sveta.

Nakon toga, ona stiče svetsku slavu. Svesna koliko joj je pomogla njena zadnjica u stvaranju karijere, pevačica je odlučila da je osigura. Pogledajte fotografije o kojima se priča:

