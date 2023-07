I propali pučevi imaju posledice, a pitanje je šta će biti epilog pokušaja oružane pobune Vagnerovaca u Rusiji.

Šef plaćeničke grupe Vagner Jevgenij Prigožin poveo je 24. juna "marš za pravdu" - koji je teško posmatrati drugačije nego kao oružanu pobunu - zauzeo vojne objekte u Rostovu na Donu i krenuo put Moskve.

A onda je, isto tako iznenada kao što je i započeo, pohod obustavljen. Prigožin je povukao svoje vagnerovce nakon što je postigao dogovor sa predsjednikom Vladimirom Putinom o amnestiji za sebe i svoje borce uz posredovanje lidera Bjelorusije Aleksandra Lukašenka.

Zauzvrat, Prigožin je pristao da ode u egzil u Bjelorusiju, odakle već stižu navodi o gradnji kampova za vagnerovce, od kojih je jedan blizu ukrajinske granice, kao i o mogućnosti da će Vagnerovci čak obučavati bjelorusku vojsku. Prigožin je u međuvremenu stigao u Minsk u utorak, a Lukašenko je istog dana podigao borbenu gotovost vojske na najviši stepen.

Šta će biiti epilog

Munjevita dešavanja imaće svoju posledicu po Rusiju i Putina, čija se pozicija već smatra oslabljenom. Jer, kako je ukazao autor i novinar Dejvid Fon Drele u analizi za "Vašington post", "čak i propali pučevi imaju posledice". Kažu da ako ptica hoda i kvače kao patka, onda je to vjerovatno patka. Dešavanja u Rusiji koja su izgledala kao vojni puč i koja je Putin inicijalno protumačio kao puč, vjerovatno su bila pokušaj puča, sve dok puč nije propao, rekao je on.

Fon Drele je rekao da se Prigožin očigledno nadao da će naići na inspiraciju unutar ruskog Ministarstva odbrane, ali da se to nije dogodilo. Poput organizatora puča u Turskoj 2016. i Venecueli 2020, Prigožin je izdao poziv na spontano rušenje vlade, ali se niko nije pojavio. A Putin, umjesto da testira lojalnost i snagu vladinih snaga, uhvatio se za prvi izlaz koji mu se otvorio, što je znak slabosti koji može da prizove drugi pokušaj puča, smatra Fon Drele.

Pretrpio poniženje

Američki autor i vojni istoričar Maks But navodi da je Putin pretrpio poniženje oslanjajući se na Lukašenka kako bi izbjegao onu vrstu uličnih borbi poslednji put viđenih u Moskvi 1993. "Putin će bez sumnje sada pokušati da ponovo uspostavi kontrolu. Mogao bi da preduzme čistke u vladi i osveti se Prigožinu i njegovim pristalicama... Putin bi mogao na kraju da se pojavi na čelu još snažnije diktature koja pokreće "staljinističku mobilizaciju" u borbi protiv Ukrajine. Alternativno, njegovo iskazivanje slabosti moglo bi da ohrabri druge pretendente na presto iz njegovog užeg kruga jer je razbijena mistika njegove kontrole", rekao je But.

I Dejvid Ignatijus, kolumnista "Posta", smatra da će Putin "morati da pokaže da drži kontrolu nakon što je izbjegao metak". Prigožin je shvatio da je vojna i bezbjednosna podrška koju je očekivao u svom "maršu za pravdu" nestala. Kretati se dalje naprijed ka Moskvi značilo bi pokolj njegovih snaga pa je prokrenuo kurs i sklopio dogovor o amnestiji preko svog prijatelja Lukašenka, rekao je Ignatijus.

Sada počinje inkvizicija

Bivši šef stanice CIA u Moskvi Rolf Movat Larsen rekao je da se Prigožin "predao kad je shvatio da konjica neće da stigne". Iako su ljudi klicali vagnerovcima kad su ušli u vojni štab u Rostovu u subotu i slikali selfije sa Prigožinom, dok su se približili Moskvi Putin je slomio kičmu njegove pobune. "A sada sledi - "inkvizicija", navodi Larsen. On je istakao da će Putin morati da sazna svaki detalj ove zavjere i dokle je ona zadrla u vojsci i specijalnim službama.

"Ovo se planiralo najmanje dvije nedelje. Sa kim je Prigožin razgovarao? Ko mu je obećao podršku? Ko je promijenio strane u žaru trenutka?", upitao je Larsen.

Prigožin je pokušao da razuvjeri Putina da nema namjeru da "ruši vladu". Oružani napad predstavio je kao "borbu protiv birokratije i drugih boljki koje danas postoje u našoj zemlji". Ali, kako je istakao Ignatijus, on mora da razumije da će preživjeti samo uz Putinov naklon. Pucao je u kralja i promašio.Putinove slabosti su bile izložene proteklog vikenda, ali isto tako i njegove vještine preživljavanja. Ušao je unutra Prigožinove zavjere i spriječio je. Sada će trebati da pokaže da on komanduje, a to je loša vijest i za Rusiju i za Ukrajinu", smatra Ignatijus.

Hoće da vrate stvari u normalu

U međuvremenu, dok se režim u Moskvi bavi opstankom nakon krize, njegovi propagandisti teže uspostavljanju normalnosti nakon Vagnerove pobune. "Margarita Simonjan, urednica državne mreže RT, bila je neobično tiha kad su vagnerovci marširali ka Moskvi. Kasnije je objasnila da je bila na krstarenju Volgom snimajući dokumentarac o pravoslavnim crkvama, nesvjesna da je država na ivici kolapsa. U državnim i Kremlju sklonim medijima mnogi bivši zagovornici Prigožina brzo su okrenuli stranu i proglasili ga za izdajnika, optužujući ga da je pokušao da destabilizuje zemlju. Ipak, našli su se u nebranom grožđu pokušavajući da opravdaju Putinovo javno postupanje sa situacijom" navodi list. Nakon što je u jednoj emisiji pomenula svoje izlete na Volgu, Simonjan je tako stala u odbranu Putina nakon što je on odbacio krivične optužbe protiv Vagnera i Prigožina iako je svega nekoliko sati prije toga obećao da će ih kazniti.

"Pravne norme nisu Hristove zapovijesti ili Mojsijeve ploče. Njih su napisali ljudi da zaštite vladavinu prava i stabilnosti u zemlji. U nekim posebno kritičnim slučajevima... one nestaju", rekla je ona, kako je prenio FT.

Obični Rusi potreseni: "Mislio sam da će se Voronjež pretvoriti u Bahmut"

Dok je nekoliko pro-Vagner vojnih blogera nastavilo da brani Prigožina na "Telegramu", optužujući druge nacionaliste za licemerje, ostali iz proratnih medija već su požurili da se distanciraju od njega i pokažu odanost Kremlju. Jedan ruski politički konsultant je u snimljenoj izjavi rekao da je radio za Prigožina do prošle godine, ali da smatra da je sada važno da progovori. On je šefa Vagnera nazvao "dželatom" koji je bio gladan moći.

Mnogi obični Rusi, i to ne samo oni koji su bili na maršuti Vagnera, priznali su u privatnosti da se osjećaju potreseno i da osjećaju da ih rat u Ukrajini pogađa više nego prije.

"Osjećaj je bio da će rat odmah da počne, u centru Rusije sa ljudima koji su se već boriili i ne plaše se ničega. Mislio sam da će se Voronjež pretvoriti u Bahmut (Artjomovsk). Postalo je jezivo", rekao je FT-u jedan Rus, pristalica rata koji živi u Voronježu i koji je u subotu gledao snimke vagnerovaca kako idu na njegov grad.

Andrej Kolesnikov, saradnik Zadužbine Karnegi, rekao je da je režim bez sumnje izašao iz incidenta oslabljenog imidža ali da Putinova vlada i dalje izgleda bolje od alternative.

"Obični Rusi, čak i ako žele promijene, ako shvate da te promene ne vode ka boljim stvarima preferiraće uobičajeno jelo na svom meniju - Putina. Da, Putin i njegov režim su pokazali slabost, ali ako alternativa nije bila ubjedljiva, najbolja strategija je podržati ili imitirati podršku Putinu, rekao je on.

