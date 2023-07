Majorku su ponovo "osvojili" parti-turisti. To ostrvo je opterećeno ljudima koji dolaze da prekomerno konzumiraju alkohol. Gosti su posebno aktivni u oblasti Plaja de Palma.

Migel Kanjelas zabrinut je zbog razvoja situacije u Plaja de Palmi. "Situacija je gora nego prethodnih godina", kaže predsednik Udruženja stanovnika kvarta Las Maraviljas, koji obuhvata većinu najvažnije turističke zone Majorke. "Naravno da ovde živimo od turizma", kaže on. "Ali ipak moramo da možemo da živimo u miru." A to, dodaje, odavno nije slučaj. Ljudi uopšte ne izlaze iz kuće uveče. Oni su u strahu".

Parti-zona uz more

Zloglasna zona za žurke, koja se nalazi nekoliko kilometara izvan glavnog grada ostrva, ponovo je čvrsto u rukama posetilaca. Kao i obično, sa prvim danima leta ovde prvi dolaze nemački fudbalski timovi iz amaterskih liga, grupe žena željnih zabave i ljubitelji alkohola. Ali Plaja de Palma je i destinacija broj jedan u ovo doba godine za desetine hiljada maturanata španskih srednjih škola sa kopna, koji žele da na prikladan način proslave kraj svog školovanja. Na šetalištu duž plaže, dugom više od pet kilometara, čekaju ih brojni barovi i disko klubovi.

"Problem je što se ljudi zabavljaju na ulici", kaže Huan Migel Ferer. "To je ono što uzrokuje probleme." Ferer je gastronom, osnovao je Palma Beach Initiative 2015. godine, njegov cilj je da ovu turističku zonu pretvori u kvalitetnu destinaciju. "Da se ​​ljudi zabavljaju, da uživaju, to uopšte nije problem", kaže on: "Ali molim vas, ne na ulici".

A Udruženje hotelijera Plaja de Palme, koje trenutno zastupa interese 114 hotela, insistira na tome da svi mogu da se zabave, ali da ne moraju da preteruju. "Tačno je da i ova vrsta turizma donosi prihode. Ali transformacija se ne može zaustaviti. Udruženje reklamira Plaja de Palmu posebno kao destinaciju za porodični odmor, kao mesto gde možete da radite razne stvari tokom cele godine. "Trudimo se da ne izgleda da je žurka jedini razlog zašto treba da ljudi dođu ovde."

Ali stvarnost je ipak drugačija. Bar u ovo doba godine. Već oko podneva žurka na plaži je u punom jeku. Hitovi trešte sa prenosnih zvučnika, prazne pivske flaše se gomilaju u pesku. Usred bela dana, pijani gosti teturaju preko plaže. Miriše na mokraću, proliveno pivo, kremu za sunčanje, ulje za prženje pomfrita. Turisti se alkoholom snabdevaju u brojnim supermarketima u neposrednoj blizini.

"Alarmantna situacija"

S obzirom na takvu situaciju, hotelijeri i vlasnici diskoteka iz ovog naselja bili su prinuđeni da objave saopštenje za javnost. Oni su kritikovali "alarmantno stanje" na Plaja de Palmi. Situacija je "nepodnošljiva", dodaju. "Neadekvatne kontrole javne konzumacije alkohola i nedostatak delotvornih propisa o kažnjavanju takvog ponašanja ugrožavaju sadašnjost i budućnost ovog značajnog turističkog područja", navodi se u saopštenju.

Istovremeno, gradske vlasti u Palmi, kao i vlada Balearskih ostrva, godinama pokušavaju da obuzdaju ovaj problem. Postoji konsenzus da 'alkoholni turizam' nije poželjan na ovom ostrvu. "Ovo je dijametralno suprotno cilju poboljšanja konkurentnosti Majorke kroz održivi, odgovoran i kvalitetno vredan turizam", kaže se u Zakonu protiv prekomernog turizma, koji je stupio na snagu 2020. godine i koji predstavlja vrhunac napora vlade da zaustavi alkoholni turizam. Do sada bez uspeha.

Još policije?

Hotelijeri, ugostitelji i vlasnici diskoteka stoga pozivaju nadležne institucije da preduzmu "energične i efikasne mere kako bi se suočili sa ovom nepodnošljivom situacijom". Neophodno je, dodaju, uspostaviti jasne propise i rigorozno početi sa primenom sankcija u cilju suzbijanja konzumiranja alkohola. Osim toga, smatraju da je neophodno pojačano prisustvo policije kako bi se zaista poštovala ova regulativa.

"Problem je što se zabrane uopšte ne kontrolišu", kaže Huan Migel Ferer iz inicijative Palma Bič. Buka, masovno opijanje u javnosti, staklene flaše na plaži, sve je to zabranjeno godinama, dodaje. A gosti koji krše pravila moraju da računaju na velike kazne, kaže. Ali na Plaja de Palmi nigde nema policajaca koji bi trebalo da kontrolišu da li se gosti zaista pridržavaju ovih pravila.

"To se neće desiti"

A to je, kaže Migel Kanjelas iz Udruženja stanara, pravi problem: "Jednostavno je premalo policajaca na licu mesta. A kada naiđe patrola, to su policajci na motociklima ili u automobilima, napominje on. "To se neće dogoditi. Policajci bi morali da obilaze teren peške, ili bar biciklom, kako bi se odmah i direktno obratili turistima, a po potrebi ih i novčano, odnosno odmah naplatili kaznu, smatra Kanjelas.

Ali to je lakše reći nego učiniti. Sankcionisanje kršenja pravila je komplikovano kada su u pitanju strani turisti. Grad Palma još uvek ne uspeva da pronađe efikasan metod za naplatu kazni od gostiju. Špansko zakonodavstvo, kako je rekao portparol policije, ne dozvoljava da stranci moraju da plate opštinsku kaznu na licu mesta. I tako policiji ne preostaje ništa drugo nego da upozori one koji se nedolično ponašaju na Plaja de Palmi.

