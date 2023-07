Ovaj video bolje da ne gledaju ljubitelji automobila!

Izvor: Printscreen/Facebook

Relativno strogi francuski zakoni dopuštaju policiji da se obračuna sa svim saobraćajnim prestupnicima i ozbiljno ih kazni, a posebno one sklone divljaštvu poput driftovanja ili izvođenja kojekakvih vratolomija po putevima.

Tako je policija zaplijenila dva BMW-a serije 3 nakon što su se navodno pojavili snimci kako driftuju na ulicama grada Turvil la Rivijera na sjeveru Francuske. Automobili su momentalno uništeni drobilicom, kako jedan od vlasnika tvrdi, čak i prije nego što su uložili žalbu i pokušali da se brane na sudu. Kako god bilo, policija je objavila video šarenog E46 i žutog E36 uz prigodan opis: "Pravda zahtjeva uništenje vozila."

Izvor: Printscreen/Facebook

Na Instagramu se korisnik @alann_abt javio tvrdnjom da je njegov žuti E36 zaplijenjen zbog snimka na kom se vidi kako u njemu driftuje po napuštenom industrijskom kompleksu. Nekoliko dana nakon objave policija mu je oduzela automobil. Kaže kako je mislio da će samo platiti kaznu, a ne da će mu auto biti oduzet i uništen, i to prije nego što je dobio priliku da se brani na sudu. Navodno mu je auto oduzet dok je bio na poslu, i to sa svim ličnim stvarima u njemu, koje mu nisu vraćene.

Vlasnik sada crowdfundingom (donacijama ljudi) pokušava da skupi novac za angažovanje advokata na saslušanju koje će biti organizovano početkom sledeće godine.

"France Bleu" naglašava da je ovaj slučaj posljedica promjena zakona iz 2018. godine kojima su kazne drastično pooštrene. Sada se zbog obesne vožnje i driftovanja može odrediti kazna do čak 75.000 evra i kazna zatvora do čak tri godine.Vozačima može da se oduzme vozačka dozvola na razdoblje do tri godine, kao i zaplijena vozila. Ako mislite da su ovo prestroge kazne, recimo i kako je francuski ministar unutrašnjih poslova početkom aprila izjavio da treba još jače pritisnuti sve koji izvode vratolomije u automobilima na javnim mjestima, odnosno saobraćajnicama.

