Dženifer je godinama živela i bila u braku sa ubicom, a da to nije ni znala.

Bivša supruga Džordža Izagirea (36), Dženifer Majers, je posle mnogo godina progovorila o svom životu sa ubicom. Bila je sagovornica u emisiji "Evil Lives Here", odnosno "Zlo živi ovdje" i opisala kako su se ona i Džordž upoznali i kako je otkrila da je sve vrijeme bila u vezi sa zločincem.

Džordž je bio Dženiferin komšija u njenom stambenom kompleksu u Mičigenu. Dženiferin bivši momak je završio u zatvoru i dok je mijenjala brave u svom stanu, Džordž je pokucao na njena vrata. Džordž je rekao Dženifer da se uvijek pitao zašto je uopšte bila sa tim mladićem, što je Dženifer laskalo. Kako je Dženifer u emisiji ispričala, on je od tada bio sve vrijeme uz nju i rekla je da je "on je uvijek znao šta da kaže kako bi se ona osjećala bezbedno i udobno." Čak bi se javio na telefon kada bi njen bivši nazvao i rekao mu da je ostavi na miru. Nažalost, Džordž je na kraju bio gori od njenog bivšeg...

Svadba i tetovaža

Posle manje od mjesec dana zabavljanja, Džordž je želeo da se Dženifer preseli kod njega i da napusti posao u brzoj hrani. Prvi znak da je nešto bilo čudno kod Džordža je bilo Džordžovo ponašanje prema Dženiferinim mačkama. Jednog dana Dženifer se vratila kući sa posla i zatekla Džordža kako napada šokerom jednu od njenih mačaka.

Pokušao je da argumentuje da to ne povređuje mačke i takođe je tvrdio da mačke ne bi trebalo da budu unutra i da treba da ih puste u šumu. Kako je Dženifer ispričala u dokumentarcu, Džordž je imao veliku kolekciju noževa i često bi se igrao sa jednim od njih kao igračkom. Dženifer nije mnogo razmišljala o tome jer je i njen brat volio noževe. Džordž i Dženifer vjenčali su se 2011, posle četiri godine. Nije je zaprosio, već joj je jednostavno rekao da će se to dogoditi. Dženifer je ispričala u emisiji da je osjećala društveni pritisak da se uda iako to nikada nije željela.

Ubrzo nakon vjenčanja, Džordž je istetovirao dve tetovaže suze ispod oka. Tetovaže u obliku suza mogu predstavljati mnoge stvari, ali takođe mogu ukazivati na to da je osoba nekoga ubila. Dženifer je direktno pitala Džordža da li je on nekoga ubio, a Džordž je to porekao. Rekao je da su tetovaže za njegove prijatelje koji su poginuli u vojsci. Dodala je da, kada ga je radnik sa benzinske pumpe pitao da li je ubijao ljude baš zbog tetovaže, da ga je Džordž pitao "da li želi da bude treći ubijeni", što je iznenadilo Dženifer jer nije poricao da je ubijao ljude. Dženifer je ispričala da je ostala sa Džordžom nakon tetovaža jer se osjećala zarobljenom u situaciji i plašila se za svoj život.

Tuča i ubistvo u baru

Jedne noći Dženifer je videla da se desila tuča na vijestima u baru u kome je Džordž često pio. Takođe jedna osoba je tada bila izbodena nožem, a na vijestima nije bilo rečeno ko je ub osobu ispred bara. Džordž je tada rekao Dženifer da nije vidio ništa, niti zna šta se dogodilo, naljutio se i rekao joj da isključi vijesti.

Jednog dana se njegov prijatelj Dejvid Izner preselio kod Džordža i Dženifer. Dženifer je opisala Deivida kao veoma slatkog i velikodušnog, a on je ubrzo počeo da se meša u svađe Džordža i Dženifer, što se Džordžu nikako nije dopalo. Džordž se sve više uznemiravao jer je Dženifer mnogo radila, posebno kada je počela da radi u sigurnoj kući za žene. Dok je tamo radila, Dženifer je shvatila da bi možda i ona trebalo da bude u sigurnoj kući. Ona je ubrzo ostavila Džordža, ali je mjesec dana nakon toga saznala nešto što je uznemirilo. Džordž je nestao, a tada se Dženifer zapitala da li je nešto pošlo naopako.

Mjesto zločina

Dženifer je pozvala policiju rekavši da joj je muž nestao i da treba da uzme svog psa iz stana. Kada su ušli u stan, sve je jako mirisalo na izbjeljivač, kako je Dženifer opisala, dnevna soba je bila ispražnjena, a prozori otvoreni. Tepih je bio isječen. Sledećeg dana Dženifer je saznala šta je Džordž uradio na vestima. Priznao je da je nasmrt izbo Dejvida 71 put i još jednog prijatelja po imenu Ed Fuler osobu. Rekao je da je David rekao nešto što ga je razbjesnilo, pa je čekao da zaspida bi ga ubio.

Dok je bio u zatvoru, Džordž je nastavio da zove Dženifer, ali je ona odbijala njegove pozive. Takođe je pokušao da spriječi Dženifer da se razvede od njega. Napisao joj je pismo u kojem joj je rekao da će uvijek misliti na nju. Džordž Izagire dobio je dvije doživotne kazne. U maju 2021. Džordž se ubio u zatvoru. Dženifer je u dokumentarcu rekla da je to "trebalo da uradi ranije kako bi spriječio da njegove žrtve budu ubijene."

BONUS VIDEO:

