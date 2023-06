Voditeljki Melani Sajks, čijem sinu su u trećoj godini otkrili da ima autizam, lekari su potvrdili da i sama boluje od teškog poremećaja...

Britanska TV voditeljka i model, Melani Sajks (52) jedna je od retkih kojoj je dijagnostikovan autizam u poznim godinama - tačnije u 51. Potvrda strašne bolesti došla je u najteža vremena, tokom lokdauna i pandemije korona virusa. Prvi osećaj koji se javio kada je čula dijagnozu, bilo je olakšanje. Konačno su utvrdili šta nije u redu i neke stvari su najzad počele da dobijaju smisao.

Pre nego što će i napismeno dobiti potvrdu da ima težak poremećaj, postojale su sumnje, uvek joj se činilo da tajno boluje od nekog stanja, da je reč o nečemu neuhvatljivom za doktore. Znala je da nešto "ne štima". Uz sve to, njenom mlađem sinu je dijagnostikovan autizam kad mu je bilo tri godine. Ipak, nije povezivala da bi njegovo stanje moglo da bude povezano sa njenim.

"Osetila sam olakšanje, ali i žalost. Ali ne zato što ne želim da budem ono što jesam - osoba sa autizmom, već zato što bih volela da sam sve ovo ranije znala. Tada bih umela i mogla da tačno razumem zašto se stvari odvijaju onako kako su se odvijale", ispričala je voditeljka i dodala:

"Bila sam popustljiva prema nasilnicima, 'osetljiva' na one koji lažu, jer sam prihvatala sve što mi ljudi kažu. Uvek sam bila pomalo uvrnuta kad se neko šali - ako neko ispriča vic, a ozbiljan je dok to radi, poverovaću da mi priča istinu. Ako je neko grub i uvredi me, ja mu sve poverujem", kaže Melani.

Život Sajksove se drastično promenio nakon dijagnoze. Nedavno je otkrila i da je napustila posao voditelja, kako je objasnila - nije više mogla da radi u "toksičnoj atmosferi".

"Ceo život sam se osećala drugačije. Iskreno, laknulo mi je što sam konačno razumela sebe!", zaključila je Melani koja je nedavno pričala i o tome da godinu dana nije imala odnose, ali da je i pored autizma, sa njenim libidom sve u redu.

Nakon javnog "razotkrivanja", Melani se okrenula prirodi, napisala je i nekoliko knjiga u kojima je opisala svoje iskustvo suočavanja sa dijagnozom.

Slučaj Melani Sajks nije jedini, njena koleginica, voditeljka Kristina Meginis ima trode dece sa autizmom, a pre koju godinu je i njoj potvrđen poremećaj.

