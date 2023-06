Bivši guverner Kalifornije i zvijezda Holivuda Arnold Švarceneger razmišlja da se kandiduje za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država.

Arnold Švarceneger (75) je izjavio da bi volio da se kandiduje na sledećim predsjedničkim izborima koji se održavaju u novembru 2024. godine, piše "Independent". On je razgovarao sa Krisom Valasom na "CNN-u" i rekao da je bi se kandidovao ukoliko mu to dozvoli američki Ustav.

Prema Ustavu Sjedinjenih Američkih Država, kandidat za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država mora da bude rođen na teritoriji Sjedinjenih Država. Da nema tog uslova, Švarceneger, rođeni Austrijanac, je rekao da bi se kandidovao.

"Da, naravno da bih. Ta opcija je postojala 2016. godine. A mislim da je i sada. Razmislite malo o tome. Ne postoji osoba koja će okupiti sve ljude. Ko je čovjek za koga narod kaže ‘okej, on nije previše star ili nije previše ovo ili ono‘, ili je to postalo pitanje o tome protiv koga glasate, odnosno za koga glasate?", rekao je Švarceneger.

Valas ga je ponovo upitao da li je siguran da bi se kandidovao na narednim predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama koji se održavaju u novembru 2024. godine. Švarceneger je bio sigurniji nego prvi put.

"Pustite me unutra. Ima mnogo stvari koje bi trebalo uraditi. I one mogu da se urade. I najljepša stvar u tome je što je izvodljivo. Sve je izvodljivo, ili su to makar ljudi koji dođu i kažu ‘da, mi to možemo‘ ", dodao je Švarceneger.