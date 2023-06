Nakon što je otkriveno kako je 5 članova posade podmornice Titan nastradalo, sve zanima šta implozija uradi telu čoveka.

Izvor: Profimedia/ABACA

Pet osoba na nestaloj podmornici Titan poginulo je u "katastrofalnoj imploziji", rekao je juče zvaničnik obalske straže, čime je okončana masovna potraga za brodom izgubljenim tokom putovanja na Titanik. Uzrok implozije još uvek nije poznat, ali stručnjaci kažu da je malo slabljenje spoljašnjeg trupa podmornice dovoljno da izazove katastrofu. Što dublje ronite, to više vode imate iznad sebe, što onda vrši pritisak na vas.

Pritisak se tako povećava otprilike za jednu punu atmosferu, što je 101.325 Pa, na svakih deset metara dubine. Prema procenama stručnjaka, podmornica se u trenutku implozije nalazila na dubini od oko tri kilometra, što znači da je pritisak u tom trenutku bio oko trista puta veći od onog na površini. Ako je došlo i do najmanjeg slabljenja spoljašnjeg trupa, došlo je do implozije, smatraju stručnjaci. To znači da se trenutna kompresija javlja kao rezultat dejstva spoljašnjeg pritiska na trup podmornice koji premašuje unutrašnji pritisak.

"Implozija se dešava za tren oka. Čovek je i ne oseti"

Bivši operater mornaričkih podmornica Mark Beri kaže da se implozija moralo desiti u tren oka. "Prosto rečeno, voda je mnogo teža od vazduha. Implozija se dešava za tren oka. Srećom, čovek je ne bi ni osetio, tako brzo se dešava na tim dubinama, tako da nema patnje", kratko je rekao Beri.

Olupina Titanika leži u takozvanoj "ponoćnoj zoni", zvanično poznatoj kao pelagična zona, koja leži između kilometra i četiri kilometra dubine. Temperature na ovim nivoima su oko 4 stepena Celzijusa, a pritisak je najmanje 100 puta veći od onog na površini. Vrlo malo životinja prilagođenih životu na toj dubini evoluiralo je da preživi ekstremni pritisak, mrak i hladnoću – i brzo umire kada se izbace na površinu.

Šta se dešava sa ljudskim telom?

Na velikim dubinama spoljašnji pritisak nanosi značajnu štetu ljudskom telu. Ogromna razlika u pritisku može stisnuti prostore ispunjene vazduhom unutar tela, što dovodi do raznih povreda. Pluća, na primer, odmah kolabiraju ili su značajno oštećena jer je vazduh u njima komprimovan. Drugi prostori ispunjeni vazduhom, kao što su sinusi i srednje uvo, takođe mogu biti pogođeni.

Pogledajte animaciju implozije:

Titan implozija

Cirkulacija krvi je takođe poremećena zbog razlike u pritisku. Krvni sudovi kolabiraju ili pucaju, što dovodi do unutrašnjeg krvarenja i oštećenja tkiva. Teško je reći šta se tačno dogodilo na Titanu jer to zavisi od različitih faktora kao što su dubina na kojoj je došlo do implozije, konkretne okolnosti itd.