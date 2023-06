Na ovoj fotografiji iz vazduha, koja je napravljena 20. juna 2023., dobijenom od američke obalske straže, brod "Deep Energi" plovi u oblasti gde je nestala podmornica.

Izvor: Profimedia

Spasilački brod "Deep Energy" krenuo je u potragu za nestalom podmornicom Titan u Atlantskom okeanu, u kojoj se nalazi petoro ljudi. Fotografije koje su sada objavljene pokazuju kako teče spasilačka misija, koja ima još malo vremena da uspešno pronađe podmornicu i spasi petoro ljudi. Kiseonik na Titanu je sada smanjen na samo 24 sata.

Više ekipa iz Amerike, Velike Britanije, Francuske i Kanade uključilo se u misiju i sada svi pretražuju Atlantik. Podmornica je nestala na putu do olupina Titanika, a u njoj se nalazi pet putnika. Kako upozoravaju stručnjaci, oni imaju kiseonika samo do četvrtka. Očekuje se da će sutra u toku dana ostati bez kiseonika, tako da do tada moraju biti izvučeni na površinu. Ono što otežava akciju jeste činjenica da je lokacija podmornice nepoznata, ali i jer je teren izuzetno nepristupačan.

Izvor: Profimedia

Tračak nade osvetlio je sumornu potragu kada je obalska straža objavila da su pod vodom otkriveni zvuci "lupanja". Ostaje nejasno da li je udar došao iz podmornice. Neki stručnjaci kažu da bi ta činjenica mogla da sugeriše da je podmornica bliže površini nego što se u početku mislilo.