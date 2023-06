Stručnjak Frenk Oven je uveren da su zvuci lupanja došli iz podmornice.

Vijest da se čula buka iz pomornice pružila je tračak nade da je su članovi posade živi. Zvukove su snimile sonarne bove u masovnoj spasilačkoj operaciji, koja se utrkuje sa vremenom da pronađe Titan usred Atlantskog okeana. Izgubljen je na dubokom moru pre tri dana.

Američke vlasti kažu da dr buka čula u intervalima od pola sata u utorak oko četiri sata, prema izveštajima nekoliko novinskih kuća. Eksperti za duboko more koji su razgovarali za BBC kažu da je teško utvrditi šta bi to moglo da bude bez uvida u podatke, a kontraadministrator Džon Mauger - koji vodi potragu - takođe je potvrdio da njihov izvor nije poznat. Ali moguće je da to mogu biti kratki, oštri, relativno visokofrekventni šumovi, koji se stvaraju unutar podmornice tako što se udari u tvrdi predmet o njen kraj.

Frenk Oven, sa Instituta za podmornice Australije, kaže da je uvjeren - na osnovu dostupnih informacija da zvuci dolaze iz unutrašnjosti plovila. "Ako je postojao interval od 30 minuta, malo je verovatno da bi to bilo nešto drugo osim čoveka“, rekao je on za BBC.

Među muškarcima na brodu su britanski biznismen Hamiš Harding (58), britansko-pakistanski biznismen Šahzada Davud (48), njegov sin Suleman (19) i Stokton Raš (61), izvršni direktor OceanGate-a. Oven kaže da su zvukovi verovatno savet koji dolazi od petog čovjeka unutra Pola Henrija Nargeoleta (77), bivšeg francuskog mornaričkog ronioca i poznatog istraživača. "On bi znao protokol za dizanje uzbune ukolino želite da vas pronađu.. prvo udariš na sat i pola sata, pa tri minuta lupaš neprestalno“, rekao je gospodin Oven.

Odluka o izmeštanju pretrage ukazuje na to da vlasti razmišljaju slično. Ali u prethodnim pomorskim potragama – poput onih za nestanak ljeta MH370 Malaisian Airlinesa 2014. i ruske podmornice Kursk 2000. – čuli su se i podvodni šumovi, ali nisu dali rezultate.

Mauger je rekao da ima mnogo metalnih predmeta na lokaciji Titanika koji su mogli da izazovu buku. Drugi tračak nade je da su ove zvukove uopšte uhvatile sonarne bove, kaže gospodin Oven. Titanik leži (3.800 m) ispod površine okeana, gde se nalaze bove. Svi oblici elektromagnetnog zračenja, uključujući radio i radar, uglavnom su beskorisni pod vodom, ali zvuk može brzo da putuje na velike udaljenosti.

Moguće je da bi buka iz dubokih okeanskih slojeva mogla da dopre do sonarnih bova, kaže gospodin Oven, ali je verovatnije da zvuci dolaze iz istog sloja okeana. "Veoma je teško čuti buku ispod [gornjeg] sloja jer se zvuk prelama ovim padom temperature".