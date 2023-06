Pol-Anri Nargeolet je jedan od ljudi koji su zarobljeni u podmornici koja je išla do Titanika, a čovek koji je dva puta bio na takvim ekspedicijama je rekao da je on "lider u kriznim situacijama".

Izvor: Profimedia

Džo Mekinis, koji je dva puta putovao do olupine Titanika, rekao je da je Pol-Anri Nargeolet, jedan od petorice ljudi koji su u nestaloj podmornici, "izvanredan lider" u krizi. "Bio je u svim vrstama problematičnih situacija i rešio ih je... On je čovek koga želite pored sebe u ovakvoj situaciji", rekao je Mekinis za CNN.

Porodica Pol-Anrija Nargeoleta, francuskog ronioca sa decenijama iskustva u istraživanju Titanika, potvrdila je da je on u nestaloj podmornici. Nargeolet je direktor podvodnog istraživanja u RMS Titanic Inc., kompanije koja ima ekskluzivna prava na spašavanje artefakata iz olupine.

Prema njegovoj biografiji objavljenoj na veb stranici kompanije, Nargeolet je do sada zaronio 35 puta do olupine i nadgledao pronalaženje 5.000 artefakata. Takođe je proveo 22 godine u francuskoj mornarici, gde je dospeo do čina komandanta, piše CNN.

Kako je dodao Džo Mekinis, Nargeolet je uvek govorio da su ove četiri stvari bitne kada dođe do krizne situacije: "Čuvanje energije. Odmarajte se, dišete što je manje moguće i pokušavajte da ostanete mirni. To je najvažnije.” Tri najveća rizika kada idete u zaron u okean tako duboko su: kvar trupa i zapletanje u olupinu, rekao je Mekinis, dodajući da su vesti da je kanadski avion otkrio zvukove udaranja ohrabrujući: "Svi smo uhvaćeni u ovom vrtlogu emocija od tuge do nade, straha, neizvesnosti... Postoji nešto u onome što smo upravo čuli", rekao je.