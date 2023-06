Britanski milijarder, Hamiš Harding je među pet članova posade podmornice koja se spustila da vidi olupinu Titanika, a njegov posinak je otišao na koncert dok se neumorno traga za ljudima.

Izvor: Facebook/Instagram/screenshot

Posinak jednog od pet članova posade u podmornici Titan objavio je svoju fotografiju sa koncerta "omiljenog benda" Blink-182. Vreme ističe da se pronađe podmornica koja je nestala u udaljenom delu severnog Atlantika dok je spuštala turiste da vide olupinu Titanika.

Među pet članova posade u podmornici je britanski milijarder istraživač Hamiš Harding. A njegov posinak Brajan Sas objavio je poruku na svom Fejsbuku da se moli da će se 58-godišnji predsednik kompanije za privatne avione Action Aviation pronaći. "Hamiš, moj očuh, izgubljen je u podmornici, šaljem misli i molitve da će spasilačka misija biti uspešna", objavio je na Fejsbuku prošlog ponedeljka.

Ali onda je nekoliko minuta kasnije takođe rekao da je bio na koncertu da sluša svoj omiljeni bend Blink-182. Uz svoju fotografiju na mestu događaja, priznao je da bi to moglo da izgleda "neukusno", ali bi njegova porodica želela da on bude tamo. "Možda bi bilo neukusno biti ovde, ali moja porodica bi želela da budem na koncertu Blink-182 jer je to moj omiljeni bend i muzika mi pomaže u teškim trenucima", napisao je.

Izvor: Instagram/screenshot

U podmornici su i pilot Stokton Raš, izvršni direktor kompanije koja vodi ekspediciju, pakistanski državljani Šahzada Davud i njegov sin Suleman, i francuski istraživač Pol-Henri Nargeolet. Pojavljuju se nade da će se posada pronaći nakon što je kanadska vojna letelica za nadgledanje uhvatila podvodnu buku, iako američka obalska straža nije objavila šta bi to moglo da bude.

Obalska straža je na Tviteru napisala da je kanadski P-3 Orion "detektovao podvodnu buku u oblasti pretrage". Spasioci su zatim premestili podvodnog robota u to područje, ali te pretrage "dale su negativne rezultate, ali se nastavljaju".