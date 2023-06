Preko 300 leševa je pronađeno zakopano u šumi u Keniji.

Izvor: YouTube/printscreen/CNN

300 tijela pronađeno je zakopano u plitkim grobovima u šumi, nadležni kažu da ima još leševa koje nisu skroz otkopali. Većina žrtava su članovi sekte čiji je vrhovni pastor Pol Mekenzi koji je uhapšen i nalazi se u pritvoru. Njegovi pripadnici su navodno vjerovali da je glad njihova ulaznica za spas duše.

"Veličina ovog užasnog horora još uvijek nije otkrivena, 65 članova sekte još uvijek odbijaju da jedu. Vjeruju da je njihov pastor njihov spasitelj, i da je glad način kako da dođu do spasenja. Forenzički timovi detaljno istražuju ostatke od članova hrišćanske sekte iz plitkih grobova. Među njima ima djece koja su su bila izgladnjivana", rekao je reporter CNN-a.

Francis Vanja ima ćerku i zeta koja su napustila dobre poslove kako bi se prodružili sekti i dali svoju djecu "Oni žele da daju doprinos Bogu, i to kreće od djece. Oni ih izgladnju, pa ako ne umru dovoljno brzo oni ih uguše. Pitam se da li su moja djeca mogla, moja ćerka, da se ne ponašaju kao životinje. Da ne ubiju svoje dijete", rekao je on.

Pastor Mekenzi je propovijedao svoju poruku preko interneta, pričao je o kraju svijeta, sigurno 10 godina, da svi treba da odbiju moderno društvo, da ne idu u škole i ne liječe se u bolnicama. Zahtijevao je potpunu posvećenost, a njegovi anti- vladini stavovi su doprinijeli da završi u zatvoru, ali nikad nije osuđen. 2019. godine crkva je zatvorena, a pastor je počeo da propovijeda po šumama.

"Zvao me je pastor da se vratim, rekao je da će barka spasenja uskoro da se zatvori, pa sam odlučila da odem. Kada se desila pandemija kovida mnogi su to vidjeli kao dokaz da je njegovo proročanstvo o kraju sveta istinito. On joj je naplatio 80 dolaza za komad zemlje u Galile. Bilo je još 7 drugih naselja u Čakakola sa više od 1.000 sledbenika, i svi su išli u druga sela po hranu u decembru, ali su nakon toga prestali da dolaze, it tada su počeli da se izgladnjuju", rekla je bivša sledbenica koja je željela da ostane anonimna.