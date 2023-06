Kitovi ubice ne prestaju sa napadima na Mediteranu.

Muškarac koji je plovio od Lisabona do Ibice svojom jahtom je snimio i doživeo nešto zastrašujuće. Njega je napalo čak osam orki koje su odgrizle deo broda kako bi ga potopile, a to nije prvi napad koji se desio u ovim vodama. Luis Eduardo Alves Lima iz Brazila plovio je od Lisabona do Ibice kada je 4. juna naišao na veličanstvene crno-bele morske životinje.