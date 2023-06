Ruski predsjednik Vladimir Putin je napao jevrejsko nasleđe Volodomira Zelenskog.Ruski predsjednik Vladimir Putin je napao jevrejsko nasleđe Volodomira Zelenskog.

Odgovarajući na pitanja novinara na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu, ruski predsjednik Vladimir Putin je ponovo pribegao transparentnoj propagandi optužujući Ukrajinu za rusku invaziju. Uprkos aneksiji Krima 2014. i podršci proruskim separatističkim snagama u Donjecku, Putin je svoj napad na Ukrajinu prikazao kao nešto na šta je bio primoran.

"Rat u Ukrajini je pokrenuo ukrajinski režim uz podršku svojih zapadnih sponzora 2014. godine“, rekao je on, a zatim dodao: „Tada je počelo bombardovanje u Donbasu – to je rat“.

"Zelenski je sramota za Jevreje“

"Bio sam prinuđen da upotrebim oružane snage kao odgovor na zahtev Donjecka da se zaustavi ova oružana operacija“, rekao je Putin. Putin je dodao da zapadne zemlje nastavljaju da "čine sve da obezbijede taktički poraz Rusije na bojnom polju“. On je dodao da Ukrajina nije postigla nikakav uspeh na bojnom polju i da "nema sumnje" da će u zemlji biti uništeno više zapadne vojne opreme. Putin je takođe napao jevrejsko nasleđe Volodimira Zelenskog, tvrdeći da je on "sramota za jevrejski narod“.

"Postoji ozbiljna opasnost od uvlačenja NATO-a u rat“

Govoreći o eskalaciji rata, Putin kaže da postoji "ozbiljna opasnost“ da bi NATO mogao biti dodatno uvučen u sukob i da "nema sumnje“ da zapadni tenkovi već "gore“ u Ukrajini. Govoreći o napadima na rusku granicu, on je rekao da bi njegove trupe mogle da unište delove centralnog Kijeva kao odgovor, ali je iz "različitih razloga“ odlučio da to ne učini. On opisuje prekogranične napade, za koje Ukrajina negira odgovornost, kao pokušaje da se ruske snage skrenu sa drugih frontova.



On je rekao da bi Rusija "teoretski“ mogla da upotrijebi nuklearno oružje ako postoji pretnja njenom teritorijalnom integritetu ili postojanju, ali da to nije neophodno. "Nuklearno oružje je stvoreno da bi se obezbijedila naša bezbednost u najširem smislu te riječi i postojanje ruske države, ali mi... nemamo takvu potrebu da ga koristimo“, dodao je on.