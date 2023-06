Ukrajinska kontraofanziva započeta u noći sa 4. na 5. jun nije iznenadila Moskvu, ali je još jednom razotkrila niz slabosti ruske vojske.

Profesor Sergej Karaganov, blizak Putinu, objavio je tekst koji tvrdi da nuklearnim oružjem Rusija može spasiti čovečanstvo.

Rusija aktivno koristi nuklearno oružje u svojoj agresiji na Ukrajinu. I dalje na nivou pretnje, ali time se gubi funkcija odvraćanja koju je nuklearno oružje imalo tokom Hladnog rata i postaje sredstvo za vođenje rata, još neaktivno, ali ni to nije isključeno. Na samom početku agresije, u februaru prošle godine, ruski predsednik Vladimir Putin pokrenuo je ovaj oblik specijalnog rata protiv Ukrajine i Zapada naredivši da se nuklearno oružje stavi u stanje visoke pripravnosti.

Upravo u tom kontekstu odluka Moskve da rasporedi deo svog nuklearnog arsenala u Belorusiji, čiji je predsednik Aleksandar Lukašenko rekao u sredu da je njegova zemlja počela da dobija taktičko nuklearno oružje od Rusije, od kojih su neka tri puta moćnija od atomskog bombe koje su SAD bacile na Hirošimu i Nagasaki 1945.

"Zašto nam je to potrebno? Da ne bi ni jedan strani vojnik kročio na belorusku zemlju“, rekao je Lukašenko. On je dodao da upotreba nuklearnog oružja u slučaju agresije na Belorusiju isključena.

"Odgovor će biti brz. To sam već nekoliko puta izjavio“, zapretio je Lukašenko. Time preuzima rusku nacionalnu strategiju: "Ruska Federacija zadržava pravo da upotrebi nuklearno oružje kao odgovor na upotrebu nuklearnog i drugog oružja za masovno uništenje protiv nje ili njenih saveznika i kao odgovor na agresiju velikih razmera konvencionalnim oružjem u situacijama ključnim za nacionalnu bezbednost Ruske Federacije“.

Ukrajinska kontraofanziva započeta u noći sa 4. na 5. jun nije iznenadila Moskvu, ali je još jednom razotkrila niz slabosti ruske vojske. Ozbiljnost situacije ističe i sam Putin, koji je dva puta za nedelju dana potvrdio da vojsci nedostaje savremeno naoružanje, kao i da uopšte nije uzeta u obzir mogućnost ukrajinskog napada na pogranične oblasti (Belgorod). Ukrajinski napadi sugerišu da je cilj da se odseče Krim, koji Putin smatra delom ruske teritorije.

Mogući gubitak Krima smatra se dovoljnim razlogom da Kremlj odluči da upotrebi taktičko nuklearno oružje. Si Đinping, predsednik Kine, otvoreno je rekao Putinu da je protiv upotrebe nuklearnog oružja, ali mu je ruski predsednik u Pekingu 20 dana pre početka agresije na Ukrajinu rekao da neće pokrenuti invaziju.

"Božji dar"

"Čini mi se da se naša zemlja i njeno rukovodstvo nalaze pred teškim izborom. Sve je jasnije da se naš sukob sa Zapadom neće završiti čak ni ako ostvarimo delimičnu, iako krhku, pobedu u Ukrajini“. Prema Karaganovu, novi odnos snaga pokreće Kina, delimično Indija ekonomski, "a istorija je nominovala Rusiju za ulogu vojne strateške podrške“. Ruski profesor koga sluša Putin tvrdi da Amerikanci žele da unište Rusiju kako bi oslabili "novu alternativnu supersilu, Kinu”.

"Dalje, u skladu sa savremenim, uglavnom zapadnim, političkim i vojnim razmišljanjem, nepromišljeno smo podigli prag za upotrebu nuklearnog oružja. U međuvremenu su zapadne elite krenule putem fašizma (Ukrajinu optužuju za neonacizam), pa je "moguće primirje, a ne pomirenje“ jer je Zapad na pragu izbijanja Trećeg svetskog rata, prenosi Jutarnji.

"Proveo sam mnogo godina proučavajući istoriju nuklearne strategije i došao do nedvosmislenog, iako nenaučnog, zaključka. Pojava nuklearnog oružja rezultat je intervencije Svemogućeg, koji nam je, zgrožen činjenicom da je čovečanstvo započelo dva svetska rata u jednoj generaciji, koštala desetine miliona života, dao oružje Armagedona da pokažemo onima koji su izgubili strah od pakla da on postoji. Relativni mir u poslednja tri četvrt veka počivao je na ovom strahu“. Karaganov nastavlja u duhovnom tonu u skladu sa ruskom tradicijom od Dostojevskog i ranije, o istorijskoj ulozi Rusije u spasenju čovečanstva. To treba učiniti slamanjem volje Zapada da započne agresiju.

Spremni smo za udar

U tom cilju, prvi korak, piše Karaganov, jeste snižavanje praga za aktiviranje nuklearnog naoružanja, a rezultati su vidljivi u razmeštanju u Belorusiji. Veliko finale oživljava najveći strah RAND-a: "Stvari mogu ići toliko daleko da upozoravaju sunarodnike i sve ljude dobre volje da napuste svoja mesta stanovanja u blizini objekata koji bi mogli da postanu meta nuklearnih udara u zemljama koje direktno podržavaju režim u Kijevu. Neprijatelj mora da zna da smo spremni da započnemo preventivni uzvratni udar kao odgovor na njegove sadašnje i prošle agresije kako bismo sprečili klizanje u globalni termonuklearni rat." Ako je bilo sumnji, on ih odbacuje: "Šta ako sadašnji zapadni lideri odbiju da odustanu? Možda su izgubili svaki osećaj za samoodržanje? Tada ćemo morati da pogodimo grupu meta u nizu zemalja da bismo one koji su izgubili vratili pameti." I tako će Rusija spasiti čovečanstvo nuklearnim napadom (Karaganov pominje Poznanj u Poljskoj):

"Moralno zastrašujući izbor - upotrebili bismo Božje oružje, osuđujući sebe na teške duhovne gubitke“. Ali ako se to ne uradi, ne samo da Rusija može da propadne, već će najverovatnije nestati i cela ljudska civilizacija. Kako je to lepo Putinovim ušima, on kao spasitelj čovečanstva, a za to je potrebno samo baciti nekoliko nuklearnih bombi na Poljsku i još koju članicu NATO-a. I tada se svet stvara po njegovoj meri i volji. I Si će se plašiti nuklearnog Putina.

Nemačka u prvoj Strategiji nacionalne bezbednosti, objavljenoj u sredu, piše: "Rusija jača konvencionalne i nuklearne snage ugrožavajući stratešku stabilnost, a u agresorskom ratu protiv Ukrajine više puta je koristila nuklearne pretnje, uključujući i Evropu. Sada protiv celog sveta. Nuklearna opcija je i dalje u igri, toga moramo biti svesni.