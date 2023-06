Paris Mejo (19) optužena je da je odmah nakon kućnog porođaja brutalno ugušila svoju bebu, stavila tijelo u vreću za otpatke, ostavila ga na kućnom pragu, pa otišla da spava. Tijelo je sledećeg jutra otkrila njena majka.

Izvor: Profimedia

Slučaj koji trese Britaniju dobio je epilog i na sudu. Majka tinejdžerka zvanično je optužena za ubistvo svog novorođenog sina, ali je na sudu negirala da je ikada znala da je trudna! Paris Mejo je optužena da je nanijela složene prelome lobanje bebici Stenliju Meju u kući njenih roditelja u Velikoj Britaniji, 23. marta 2019, kada je imala samo 15 godina.

Navodi se da je nakon nanošenja preloma, vjerovatno nakon što je nogom udarila po bebinoj glavi, Mejo zatim ugurala pet komada vate u njegova usta - od kojih su dva pronađena duboko u grlu.

Nakon porođaja u dnevnoj sobi, Mejo je optužena da je stavila Stenlijevo tijelo u vreću za otpatke i ostavila ga na kućnom pragu prije nego što je otišla na sprat da spava. Stenlijeve ostatke je sledećeg jutra otkrila njena majka koja je pogledala u krvavu vreću.

Nije uradila test za trudnoću

Svedočeći prvi put na suđenju, 19-godišnjakinja je rekla da nikada nije znala da je trudna. Sud u Vusteru je čuo da je Stenli začet u ljeto 2018. Međutim, Paris tvrdi da trudnoću nije primijetila do samog porođaja.

„Ne, uvijek sam se plašila pomisli da bih mogla biti trudna. Nikada nisam uradila test. Samo sam ponekad posumnjala u tom, ali nisam htjela da provjeravam. Zabrinula sam se jer sam se ugojila, ali sam mislila da je to od hrane. Mnogo sam više jela u tom periodu", rekla je optužena.

Kako prenosi "Dejli mejl", upitana "da li je postojao period pre porođaja kada je sebi priznala da je trudna", Mejo je odgovorila: "Ne".

Porotnicima je rečeno da je beba bila začeta kada je Mejo imala 14 godina, a tinejdžerka je izgubila nevinost sa 13 godina. Objašnjavajući zašto je tako mlada imala seks, rekla je:

„Samo sam mislila da je to način da natjeram ljude da me zavole, a i sama porodična situacija je bila prilično loša. Uvijek su me omalovažavali i govorili da sam bezvrijedna".

Uspaničila se posle porođaja

Ona je potom rekla poroti da se posle porođaja jako uplašila i uspančila. Negirala je da je ubila Stenlija i tvrdi da je on rodio mrtav.

„On nije plakao niti je pravio buku, a oči mu nisu bile otvorene. Počela sam da paničim i stvarno sam se uplašila. Sve se dogodilo tako brzo da se ne sjećam mnogo toga. Sjećam se samo da je udario glavom i to je bilo to".

Upitana da prokomentariše činjenicu da je beba imala frakturu lobanje i da li mu je to namjerno uradila, odgovorila je sa "Ne".

Tinejdžerka je priznala i da se „oseća užasno i da nije željela da povrijedi bebu".

„Osećam se glupo što nisam otišla da nikome kažem i tražim pomoć. Voljela sam ga. Uvek razmišljam o tome kakav bi bio".

Mejo je negirala da je ubila Stenlija i insistirala je da vjeruje da on nije bio živ kada se rodio.