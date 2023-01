Zamrzivač se pokvario, a na dnu nepoznata kesa, ispričao bivši muž kojem je pozlilo od šoka kad je zavirio u kesu i razmotao peškir.

Lidija M. (47) priznala je u policiji da se krišom porodila u kući i da je beba rođena mrtva, pa ju je sakrila u zamrzivač. Sumnja se, međutim, da je beba rođena živa i da ju je majka ubila, što bi trebalo da potvrdi obdukcija.

Lidija M. (47) priznala je preksinoć u policiji u Zemunu da se pre nekoliko meseci porodila u kući krijući to od muža i četvoro dece. Tvrdila je da je beba tada rođena mrtva, pa ju je sakrila u zamrzivač.

Rekla je da nije znala šta da radi s mrtvom bebom, pošto niko nije znao da je trudna, pa je odlučila da sakrije leš.

U policiji, međutim, sumnjaju da je beba zapravo rođena živa i da ju je majka odmah po porođaju ubila, pa se sad čekaju rezultati obdukcije kako bi se utvrdilo šta se zaista desilo s nesrećnim novorođenčetom.

Lidija je, inače, ubrzo posle porođaja u kući napustila muža i decu, a za mrtvu bebu saznalo se tek prošle sedmice, kad je njen muž slučajno pronašao leš novorođenčeta u zamrzivaču. Usledila je potraga za Lidijom i ona je ubrzo locirana, pa je privedena na saslušanje u policiju.

"Bila je smušena dok je davala izjavu, ali je u jednom trenutku ipak priznala da je rodila mrtvu bebu i sakrila je u zamrzivač. Nije htela da kaže zašto je to uradila. Kratko je rekla da nije znala šta da radi s mrtvom bebom, pošto niko od ukućana nije ni znao da je trudna, pa je odlučila da sakrije leš u zamrzivač", kaže izvor Informera.

Prema rečima izvora, Lidiji je određeno zadržavanje do 48 sati, dok ne bude završena obdukcija leša, koja bi trebalo da utvrdi njegovu starost i uzrok smrti.

"Tužilaštvo će nakon toga odlučiti o eventualnoj kvalifikaciji krivičnog dela, ali ukoliko se obdukcijom dokaže da je beba umrla nasilnom smrću, Lidija će sasvim sigurno odgovarati za ubistvo", objašnjava izvor.

Lidijin bivši muž Zoran M. (62) pronašao je u četvrtak zaleđeno telo novorođenčeta u zamrzivaču u iznajmljenoj kući u Šturmovoj ulici, gde živi sa četvoro dece. Leš bebe je bio umotan u nekoliko kesa i sakriven ispod gomile zamrznutog mesa i povrća.

Zamrzivač se pokvario, a na dnu nepoznata kesa

Zoran je u petak ispričao da se zamrzivač nedavno pokvario.

"Zamrzivač je loše radio, pa sam pozvao majstora. On je došao i zamolio me da povadim sve iz zamrzivača kako bi pronašao i otklonio kvar. Počeo sam da vadim smrznute namirnice, uglavnom su to bili meso i povrće... Kada sam došao do dna "sandučara", primetio sam jednu kesu koja mi nije bila poznata", rekao je Zoran, i dodao:

"Kada sam počeo da odvezujem i odmotavam kese, prvo sam pomislio da je reč o vekni hleba, jer je moja bivša supruga imala običaj da zamrzava pecivo. Međutim, kada sam sklonio poslednju kesu, naišao sam na peškir, a u njemu je bilo zaleđeno telo bebe.

Zoran je naglasio da je od šoka odskočio u stranu i da mu je pozlilo.

"Nikad taj prizor neću zaboraviti. Kada sam se pribrao, pozvao sam policiju, a zatim i najstarijeg sina, koji je bio na poslu. Patrola je brzo došla i obavila uviđaj", ispričao je Zoran.

Kako mediji navode, osumnjičenoj Lidiji određeno zadržavanje do 48 sati zbog opasnosti od bekstva.

"Očekuje se da u tom roku bude završena obdukcija, da bi se bilo sigurno šta se desilo s bebom, a onda će se odlučivati i o eventualnom određivanju pritvora od 30 dana osumnjičenoj, ukoliko se utvrdi da je bebu ubila", rekao je izvor.