Istraživač proveo pod vodom 93 dana i kaže da je sada 10 godina mlađi.

Izvor: YouTube/printscreen/WPLG Local 10

Penzionisani oficir američke mornarice Džozef Dituriproveo je više od tri mjeseca života u kapsuli od 30 kvadratnih metara u dubinama Atlantskog okeana kako bi istraživao posljedice okruženja pod pritiskom na ljudsko tijelo.

Istraživač kaže da je to što je proveo pod vodom 93 dana vratilo nazad "sat" i da je sada 10 godina mlađi.

Njegovo vrijeme pod vodom bilo je dio studijske grupe za istraživanje posledica okruženja pod pritiskom na ljudski organizam. Takođe mu je pružilo priliku da obori prethodni svjetski rekord u životu pod vodom od 73 dana.

Nakon što se vratio na površinu, ljekari su pregledali njegove vitalne organe i izmjerili tjelomere - DNK sekvencu koja se vezuje za kraj hromozoma. Tjelomeri se obično smanjuju kako starimo, ali Diturijevi su sada 20 odsto duži nego što su bili kad je potopljen u martu.

On ističe da takođe ima 10 puta više matičnih ćelija nego na početku istraživanja. Drugi korisni efekti boravka u dubokom moru bili su to što sada ima 60-66 odsto dubokog REM sna noću, holesterol mu je pao za 72 poena, a njegovi markeri inflamacije su prepolovljeni, piše “Miror”. Ogromna promjena u njegovom fizičkom zdravlju pripisuje se pritisku, za koji je već poznato da ima niz pozitivnih efekata. Jedan sličan oblik tretmana je hiperbarična komora koja poboljšava zdravlje mozga i dovodi do bolje kognicije.

Dituriju je istraživanje omogućilo da vidi kako ljudsko tijelo reaguje na okolinu pod pritiskom u dužem vremenskom periodu. "Miror" piše da je boravak u njegovoj kapsuli sličan onom što će iskusiti astronauti kad budu putovali na Mars. Potrebno vam je jedno od ovakvih mesta koje je odsječeno od spoljnih aktivnosti. "Pošaljite ljude ovde dolje na dvonedeljni odmor, da se opuste i iskuse dobrobiti hiperbarične medicine" rekao je Dituri "Dejli mejlu" o kapsuli koju je 93 dana zvao svojom kućom.

Živi ispod vode Izvor: YouTube/WPLG Local 10

Tokom boravka na dnu okeana vježbao je sat vremena pet dana u nedelji, ali je mogao samo da koristi trake za vježbanje. Nedeljama kasnije i dalje je održavao masu koju je razvio tamo dolje. Dituri je rekao da mu se metabolizam povećao što je omogućilo njegovom tijelu da postane "vitkije". Njegove matične ćelije, koje se već smatraju načinom preokreta vidljivog starenja, umnožile su se deset puta.