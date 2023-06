Holi Dan je jedina žrtva koja je uspjela da preživi napad serijskog ubice koji je imao nadimak "ubica sa šina".

Izvor: Youtube/ A&E/Screenshot

"Ja sam Holi Dan i preživjela sam serijskog ubicu", počela je priču žena koja se izvukla iz kandži ozloglašenog zločinca. Ona je jedina preživjela od žrtava "ubice na šinama" i govorila je o tome na Jutjub kanalu " A&E".

"Godine 1997. upisala sam fakultet na Univerzitetu Kentaki. Imala sam dečka koji je tad bio van grada jedno dvije nedelje i kad je došao bila sam baš uzbuđena što ga vidim. Kris je bio kao jedna velika plišana igračka. Kao veliki meda. Davao je velike, džinovske, zagrljaje. Bio je šarmantan, sladak i ljubazan. Bio je sjajan momak", rekla je Holi kroz suze.

Ona je objasnila kako je sve izgledalo te kobne noći kada su se ona i Kris vidjeli. "Sjedili smo na travi koja je bila pored šina. Bilo je oko ponoći kada smo odlučili da se vratimo na žurku na kojoj smo prvobitno bili. Hodali som šinama da bismo se vratili. Čovjek koji je bio iza električne kutije je izašao i rekao: "Je l' imate novac?' Mi smo se nekako samo ukopali i rekli smo mu da smo siromašni studenti i da nemamo novca. Ja sam u tom trenutku počela da mu nudim naša kola, kreditne kartice, bankovne kartice i tada sam vidjela oružje...", rekla je Holi prisjećajući se jezive noći i dodala je da je oružje izgledalo kao alatka za razbijanje leda.

"Bilo je tanko i oštro na kraju. Čovjek je tada natjerao Krisa da klekne i počeo je da pretura po njegovom rancu. Mislila sam da traži novac, ali je on zapravo vezivao Krisu ruke ručkama od ranca. Vaš um ne može da shvati u tom trenutku da vas neko želi da povrijedi. Ne pada vam to na pamet. U tom trenutku sa oružjem u rukama, on mi je skinuo kaiš i vezao mi ruke na leđima. Povukao je Krisa u travu pored šina. Sišla sam tamo gdje je Kris bio jer nisam htjela da ga ostavim. Sjećam se da je pocijepao i košulju i time vezao moje i Krisove noge, a onda nam je vezao i usta. Sjećam se još da je napadal nosio mnogo težak kamen", ispričala je Holi u svojoj ispovijesti, a onda je uslijedilo ono čega se ona najviše plašila.

"Taj kamen je bio toliko težak da ga je nosio i držao kao bebu i samo se sjećam da je došao do Krisa i samo mu je ispustio taj kamen na glavu. Bilo je kao u jezivom snu, mislim nisam baš razumjela šta se dešava. Čula sam Krisa kako krklja. Sada znam da je ono što sam čula, zapravo to bio Krisov poslednji dah. To sam čula...", dodala je Holi i počela da roni suze.

"Nakon što je ubio Krisa, osjetila sam strah. Plašial sam se i za svoj život. Onda se on popeo na mene i u tom trenutku sam znala da će me silovati. Pokušala sam da ga šutnem, da ga udarim... a onda mi je zabio nož u vrat. Tad mi je rekao: 'Vidi kako lako mogu da te ubijem'. Nevjerovatno je šta vam prolazi kroz glavu kada mislite da ćete umrijeti. Nakon što me silovao, udario me i um mi se potpuno pomračio. Udario me možda pet ili šest puta u lice i onda mislim da me udario pet ili šest puta u potiljak. Potpuno me nokautirao. Mislim da je mislio da sam mrtva. Ne znam koliko sam dugo ležala tamo, čak se ni ne sjećam kako sam ustala da potražim pomoć. Vidjela sam kuću gdje su svijetla bila upaljena i vrata otvorena. Nisu znali da li će neko da se vrati da me povrijedi, pa su pozvali samo Hitnu pomoć za mene", ispričala je Holi, a potom je istražiteljka Devon Anderson objasnila kako su policajci shvatili da se radi o serijskom ubici.

"Otisci prstiju koji su pronađeni u kući jedne porodice su se poklapali sa otiscima pronađenim u još jednoj kući, a oni su pripadali Anhelu Maturinu, lutalici iz Meksika koji je stalno prelazio granicu i činio manje zločine. Pored otisaka prstiju, našli smo i DNK u oba slučaja jer je u oba slučaja bilo se**ualnog zlostavljanja. A onda smo dobili pogodak... Bilo je to iz slučaja iz 1997. godine u Kentakiju. Dvoje djece na šinama. Mladić je bio ubijen, a djevojka zlostavljana i povrijeđena i ostavljena da umre. Kada sam čula za Holi, samo sam pomislila koliko je veliko što je neko preživio jer je stradalo 6 ljudi. Znali smo da imamo serijskog ubicu i postojala je aktivna potraga za njim. Zastrašujuće je bilo to što dok su ga 'lovili', on je nastavio da ubija ljude. Svi su bili uplašeni. Naročito oni koji su živeli blizu Železničke pruge. Ubica je tad vrijedio hiljade dolara, a porodica ga je unovčila", rekla je detektivka.