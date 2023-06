Borbe ne prestaju u ruskom selu u blizini ukrajinske granice.

Izvor: youtube/ Suchomimus/Screenshot

Borbe su se dogodile u ruskom selu u blizini ukrajinske granice u nedelju, nakon novog upada proukrajinskih snaga, dok Moskva nastavlja svoju kampanju vazdušnih udara. Guverner ruske Belgorodske oblasti, koja je ovih dana meta ukrajinskog bombardovanja, rekao je na Telegramu da su se "borbe“ vodile u selu Nova Tavoljanka.

"Stigla je diverzantska grupa, sada se vode borbe u Novoj Tavolanki“, rekao je guverner Vjačeslav Gladkov i dodao: "Nadam se da će svi biti likvidirani. On je dodao da su agresori, za koje je rekao da su ruski borci koji se bore na strani Kijeva, zarobili ruske vojnike i predložili razmenu.

Vazdušni udari na centralnu Ukrajinu

"Jedina stvar koja me sprečava da pregovaram sa njima je to što su naši ljudi možda već mrtvi u njihovim rukama“, napisao je on u aplikaciji za razmenu poruka."Ali, ako nisu, mogu da dođu na granični prelaz Šebekino između 17 i 18 časova. Garantujem im bezbednost.

On je u nedelju ujutro pozvao stanovnike tog područja da se evakuišu iz bombardovanog područja. Ovaj novi upad proukrajinskih snaga na rusku teritoriju usledio je nakon teških vazdušnih napada u centralnoj Ukrajini, od kojih je jedan u subotu uveče u Dnjepru ubio dvogodišnju devojčicu i ranio 22 osobe, a drugi je pogodio aerodrom u nedelju, ukrajinski vlasti su saopštile.

"Ako vlada ne pomogne, svi će ostati beskućnici“

Ovih dana pojačani su ruski vazdušni udari na Ukrajinu, kao i ukrajinske diverzantske akcije u Rusiji. Ukrajinska artiljerijska vatra je poslednjih dana primorala hiljade stanovnika na ruskoj teritoriji da se sklone u Belgorod, administrativni centar istoimene oblasti. Jedan od njih je Jevgenij Ključnjikov, meštanin 30 km udaljenog Šebekina. Rekao je da je njegov grad sada grad duhova prekriven kraterima raketa.

"Ako nam vlada ne pomogne da obnovimo naše kuće i obezbedimo nam smeštaj, svi stanovnici (Šebekina) će ostati beskućnici“, rekao je za AFP skladištar stacioniran u prihvatnom centru u Belgorodu. Gradonačelnik tog grada Valentin Demidov rekao je da je vlastima prijavilo oko 5.000 ljudi koji su bežali od bombardovanja.